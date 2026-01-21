錯過郵輪通關遭拒入境！台人竟要駐日代表處「找警察幫帶下船」結局慘了

生活中心／林奇樺報導

有民眾搭郵輪前往日本宮古島，卻未遵守入境時間，最後無法入境。（圖／翻攝自pixabay）

台北駐日經濟文化代表處那霸分處提醒國人，搭郵輪赴日旅遊務必嚴守入境通關時間。近日有國人錯過日本宮古島下船通關後，隨即致電那霸分處，更要求那霸分處通知入境審查人員返回協助入境，甚至要求那霸分處帶領當地警方上船，結果都遭那霸分處拒絕，最終只能待在郵輪上。

那霸分處近日在臉書發文，出國旅遊無論搭機或搭船都應遵守報到與通關時間規定，並提到先前才提醒國人搭機報到應守時，沒想到兩天後又接獲國人來電求助，表示搭乘郵輪抵達日本宮古島後，因錯過規定下船通關時間，入境審查人員已撤離港口，希望代表處協助請審查人員返回辦理入境手續。

那霸分處表示，日本入國審查人員於規定通關時間結束後即會撤離港口，不會再回港口為個別錯過時間的旅客服務。該名國人因為無法入境，因而要求代表處聯絡當地警察上船，將其帶往出入國管理局辦理入境手續，但那霸分處回應，郵輪內部屬於船旗國領土，並非日本境內，因此當地警方也無法介入協助；若有緊急狀況必須下船，應洽詢船上負責入境申報作業的相關人員。

為釐清郵輪旅客通關作業程序，那霸分處進一步洽詢日本出入國管理局那霸支局後獲告知，未在規定時間內辦理入境手續的旅客，將被視為放棄上陸（入境）資格。入國審查人員會依郵輪提供的名單確認未辦理入境的乘客姓名，並發行「不上陸通知書」，作為旅客放棄本趟行程停靠日本各港口下船資格的證明。

那霸分處指出，「不上陸通知書」屬正式文件，一旦發行後即無法撤回，除非發生緊急醫療狀況等需要下船，才能由郵輪人員向出入國管理局提出專案申請。此外，搭乘郵輪旅客也須注意，停靠日本的第一個港口必須完成入境通關手續，否則後續停靠日本其他港口也無法下船，只能留在船上。

那霸分處強調，駐外代表處不便協助錯過規定時間的國人向相關單位提出通融要求。隨著春節假期即將到來，代表處再次提醒國人，搭機或搭船報到、入出境通關、訂房入住與活動入場，以及用餐、租車取還車等各項行程安排，都應留意並遵守時間規定，避免影響旅遊行程。

