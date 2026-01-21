錯過郵輪靠岸 竟凹代表處「專人服務」 後續行程全下不了船

近日不少人選擇遊輪旅遊，台北駐日經濟文化代表處「那霸分處」分享案例，台灣遊客搭遊輪去日本宮古島玩，錯過第一站「下船通關時間」，要求代表處請日本入境審查人員回港辦手續，但入境人員到規定時間就會離開，不會為個別旅客提供服務，加上郵輪內部屬船旗國領土，日本警察也無法登船協助。代表處提醒，錯過第一站通關，之後停靠的每個港口都不能下船，請旅客務必守時。

台北駐日經濟文化代表處「那霸分處」在臉書提醒，2025年12月14日有國人打電話求助，表示搭郵輪前往日本宮古島時，錯過規定的下船通關時間，入境審查人員已經離開，希望代表處能請工作人員回港口辦理入境手續。

對此，那霸分處強調，入境審查人員在規定時間結束後就會撤離港口，不會再回來為個別旅客辦理手續。後來該名旅客試圖聯絡當地警察協助，但因郵輪內部屬船旗國領土，不算日本境內，當地警察也無法介入。

日本出入國管理局那霸支局說明，未在規定時間內完成入境手續的旅客，會被視為放棄上陸資格，審查人員會發「不上陸通知書」，證明旅客放棄在此行程中停靠的日本港口下船資格。該通知書一旦發出就無法撤回，除非因緊急醫療狀況需要下船，才能由郵輪人員提出專案申請。

因此，那霸分處提醒，搭郵輪出國就像搭飛機一樣，停靠日本第一個港口時務必完成入境手續。若錯過規定時間，之後停靠的日本港口都不能下船，只能留在船上享受船內設施。駐外代表處也無法為錯過通關時間的旅客向日本相關單位提出特別通融。

