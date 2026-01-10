錯過金唱片怎麼辦？「這平台完整重播」隨時重溫 Jennie領軍18組嗨翻

記者林汝珊／台北報導

金唱片今登場。（圖／Disney+提供）

迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。Disney+做為全台唯一獨家擁有直播與回放的平台，不僅與TVBS歡樂台同步轉播，並在典禮結束後直接提供完整重播服務，直播結束即可讓粉絲隨時回看紅毯、頒獎時刻、舞台演出等精彩橋段，絕不錯過任何瞬間。

今日將於16:00開始直播紅毯環節、17:30頒獎典禮正式開始至23:00結束，長達6.5小時的超豐富內容絕對讓你看好看滿！表演陣容包括BLACKPINK成員JENNIE、超夯新人男團CORTIS、以及ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、ENHYPEN、IVE、izna、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ等共18組，絕對是K-POP 豪華舞台馬拉松。

主持人則由成始璄與文佳煐擔綱，並邀來宋仲基、邊佑錫、安孝燮、蔡依林、許光漢等重量級嘉賓助陣，共同見證韓流音樂最高榮耀。不用人擠人，隨時隨地透過 Disney+ 就能零時差欣賞 18 組精彩舞台，即使錯過直播也能完整重溫整場典禮！

直擊／宋仲基隔9年來台！「二婚升格兩寶爸」現身金唱片 凍齡模樣曝光

