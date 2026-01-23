錯過阿里山雪景別遺憾 梅山公園「平地雪」白梅盛開迎遊客

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】每逢冬末初春，嘉義梅山山區總會迎來一片潔白花海，即使錯過阿里山難得一見的降雪美景，也別錯過梅山公園一年一度盛開的白梅景致，梅花綻放時，滿山枝頭如覆白雪，被旅人形容為「最浪漫的平地雪景」，目前花況約5成以上，花期可望至1月底，成為近期嘉義熱門賞花去處。

文化觀光局表示，梅山公園位於嘉義縣梅山鄉，地勢居高臨下，站上觀景台即可俯瞰層層梅林，白色花朵在山風中搖曳，搭配遠山景致，構成絕佳的賞花畫面。

由於梅花花期不長，梅山鄉公所也提醒民眾把握花季、盡量利用平日前往，花季期間園區周邊停車場將實施交通管制，建議多加留意最新花況與交通資訊。

賞梅之餘，梅山也以「梅子之鄉」聞名，周邊聚集多家在地老字號蜜餞店，位於梅山公園內的「正宗牌蜜餞」擁有超過60年歷史，遊客可坐在園區內一邊欣賞梅景，一邊品嚐梅子、啜飲梅茶，感受悠閒的山城氛圍。

距離公園不遠的「梅樹牌蜜餞」同樣深受在地人與返鄉遊客喜愛，產品種類多元，從傳統鹹、酸、甜梅到創新推出的梅子氣泡水，成為近年熱門的特色飲品。

「梅問屋梅子元氣館」則以品牌化經營吸引年輕族群，梅子不僅能當零嘴、入菜或調飲，還提供去籽醃梅及特色飲品DIY體驗，兼具教育與趣味性，適合親子同行。

梅山周邊也串聯多處人氣觀光工廠與主題園區，包括歐樂沃築夢城堡、蓋婭莊園、佐登妮絲城堡、老楊方城市、丸聚星球及卡羅爾銅管樂器觀光工廠，讓旅程從自然景觀延伸至休閒體驗，適合規劃一日或兩日輕旅行。

文觀局同時預告2026台灣燈會將於嘉義登場，燈會期間自3月3日至3月15日於嘉義縣政府前廣場盛大舉行，更多燈會旅遊資訊請上「慢遊嘉義」粉絲專頁或加入「慢遊嘉義」Line@（@chiayitravel）查詢。

