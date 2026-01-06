錯過馬杜洛1200%獲利？資金獵犬鎖定哈米尼 預告「下台機率飆破56%」

記者彭光偉／綜合報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的政權恐將進入倒數計時？根據美國未來交易平台 Kalshi 的最新數據，市場押注哈米尼在 2027 年前下台的機率最高已飆破 56%，且西方媒體也報導哈米尼已擬定「逃亡俄羅斯」的最後劇本。在委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美軍突襲逮捕、神秘客在預測市場狂撈 1200% 的神準案例發生後，全球資金獵犬現在正緊盯這項指標，看看伊朗是否將成為下一個「地緣政治樂透」。

哈米尼危在旦夕？逃亡劇本與接班佈局曝光

目前Kalshi上的熱門合約 "World leaders out before 2027?" 顯示，哈米尼的下台機率在 2026 年初顯著飆升。不同於馬杜洛是被突襲逮捕，哈米尼面臨的是「內憂外患」的全面夾擊。

英國《星期日泰晤士報》日前報導，哈米尼深知國內因經濟崩潰引發的動亂隨時可能導致安全機構瓦解，因此已秘密制定了一份「應急計畫」。情報指出，若德黑蘭局勢失控，哈米尼將帶著家族成員與核心親信，搭機逃往俄羅斯莫斯科尋求庇護。

此外，高齡 86 歲的哈米尼近期頻傳健康惡化，伊朗內部的「特別委員會」據傳已加速篩選繼承人；外部更有以色列步步進逼，揚言他「不能繼續存在」。這一連串跡象，都讓資本市場認定他的神權統治可能接近尾聲。

神秘客賭對馬杜洛 一週狂賺 1400 萬

「華爾街的情報網，似乎比 CIA 更靈通」。在馬杜洛遭美軍閃電逮捕後成了熱門話題。就在美軍對馬杜洛發動斬首行動前，加密貨幣預測平台 Polymarket 上就上演了一場「先知秀」。一個於2025年12月27日才建立的神秘新帳戶，在市場普遍認為馬杜洛下台機率僅有 6% 的冷門時刻，突然逆勢進場，重押約 3.2 萬美元（約新台幣 105 萬元）賭馬杜洛會在一月底前下台。

隨著川普總統宣布行動成功，這筆原本看似打水漂的賭注，價值在短短幾小時內瞬間暴漲至 43 萬美元（約新台幣 1420 萬元），獲利高達驚人的 1242%。這場神級操盤引發輿論譁然，不少人痛批這根本是「內線交易」，網路上甚至瘋傳幕後操盤手可能是川普的小兒子拜倫（Barron Trump）。

資金大轉向 從加拉加斯到德黑蘭

馬杜洛的倒台不僅讓未來交易市場的賭客暴富，實體金融市場也上演了慶祝行情。委內瑞拉卡拉卡斯證券交易所在消息後大漲 16%，違約多年的主權債券更單日飆升 30%。在見證了委內瑞拉的暴利後，投機客們正試圖在伊朗複製這場勝利。不過，對於伊朗政權更迭的後果，權威機構的看法則更為嚴肅且具體。根據國際能源署（IEA）的數據監測，伊朗具備在制裁解除後、短時間內每日向市場增加超過 100 萬桶原油的潛力；而政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）則長期將伊朗的權力繼承視為全球地緣政治的「頭號風險」之一。

