錯過200萬太扼腕！「3步驟」輕鬆歸戶線上訂閱發票 設定帳戶領獎還免收印花稅

下載財政部官方的「統一發票兌獎」App，3步驟快速完成歸戶。記者黃筱晴／攝影

近期在Threads上最熱門的話題，莫過於有網友因為數位服務費沒歸戶，導致與統一發票200萬特獎擦身而過的慘痛案例，不僅在網路上引發大批網友共鳴，更釣出許多同樣不知道「跨境電商電子郵件載具」要先設定歸戶、甚至還有實體發票千萬大獎忘記兌獎的苦主，這才發現原來許多人雖然訂閱了各類數位服務，卻完全不知道這些發票正靜靜躺在電子信箱裡過期。

許多民眾使用線上訂閱服務卻忘記將發票歸戶，與獎金擦身而過。記者黃筱晴／攝影

隨著訂閱制經濟普及，現代人生活中少不了Apple、Google、Netflix或Uber等國際數位服務，這些大家天天都在使用的平台其實都已經落地台灣開立雲端發票，但其運作邏輯與一般實體店面不同，並非直接連結手機號碼，而是預設以消費者的「註冊E-mail」作為載具。因此，若未主動進行歸戶動作，就可能會忽略了中獎通知，造成與財神爺擦肩而過的遺憾。

為了避免錯失獎項，趕快照著以下步驟操作，手機即可輕鬆完成設定。首先需下載財政部官方的「統一發票兌獎」App，登入後進入下方選單的「載具歸戶」頁面並點選新增載具。選取「跨境電商電子郵件」，接著輸入平常訂閱服務所使用的E-mail帳號，進行一次性密碼（OTP）驗證後即可完成歸戶綁定。如果在Apple ID、Google Play或Netflix等不同平台皆使用同一個E-mail帳號註冊，只需設定一次，所有相關發票就會自動匯入，非常方便。

完成歸戶設定後，不僅能將散落在各大國際平台的發票集中管理，更重要的是能享有財政部提供的全自動對獎服務。一旦幸運中獎，系統將主動推播通知。也建議民眾直接在APP中設定領獎帳戶，中獎獎金會直接匯入指定銀行戶頭，不僅省去奔波兌領的時間，還能免除千分之四的印花稅。每個月擁有固定數位扣款的訂閱大戶們，趕快花個幾分鐘檢查手機條碼的歸戶狀態，別讓幸運獎金悄悄溜走。

