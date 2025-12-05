「錯驗台灣鯛」高雄衛生局慘了！專家：恐面臨史上首樁食安國賠

高市衛生局長黃志中(圖中)召開記者會對鯛魚烏龍檢驗案鞠躬道歉。高市府法制局表示此為實驗錯求償首例，案移檢調，若破局將對簿公堂。 圖：高雄市衛生局/提供

[Newtalk新聞] 高雄市衛生局誤把合格鯛魚當毒魚，這起發生在全聯通路的烏龍檢驗案，恐創下高雄史上首例「食安國賠」紀錄。不同於過去常見的路平、樹倒或校園霸凌賠償，高市府法制局證實，這是頭一遭因官方驗錯數據面臨求償，目前全案已移送檢調，若協議破局，雙方將對簿公堂釐清代價。

翻開過去高雄市政府的國賠檔案，絕大多數案件都圍繞在道路坑洞害人摔車、路樹倒塌壓毀車輛，或是校園內的霸凌事件。然而，這次卻是因為實驗室的檢驗報告出大包，導致無辜的台灣鯛魚排被冤枉含藥，迫使養殖業者不得不尋求國家賠償，這在高雄市政史上不僅罕見，更是第一起因「食安檢驗失誤」引發的求償案。

高雄市法制局副局長徐武德說明，國家賠償法的核心精神是「先協議、後訴訟」。以本案為例，受理機關為「肇事主」高雄市衛生局，衛生局必須先內部審視，確認是人為疏失還是設備儀器出錯。一旦確認有責，就會與受害的養殖業者或全聯坐下來談，依據對方提出的證據與損失規模，計算出合理的賠償金。徐武德補充，若雙方對金額有共識，經市府國賠會審議通過就能撥款；反之，若談判破裂，市府國賠會將發給「協議不成立證明書」，屆時業者就能拿著證明向法院提起訴訟，由法官來判決。

至於官方內部是否曾發生過類似的檢驗作業疏失？高雄市衛生局副局長潘炤穎並未直接舉例，但他坦言，這次鯛魚排誤檢事件牽連甚廣，衝擊產業與消費者信心，嚴重性不容小覷。因此，衛生局已主動將全案移請檢警單位介入，採取協同偵辦的方式，要徹底查清哪個環節出了問題。

