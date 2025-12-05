「錯驗鯛魚片」害慘雲林養殖戶！合作社慘賠1200萬 漁民失眠嘆無奈

高雄衛生局烏龍檢驗釀千萬財損，口湖合作社複驗還清白擬向市府求償。（圖為雲林縣府相關單位於1日親赴養殖池執行抽驗作業） 圖：雲林縣政府／提供

[Newtalk新聞] 一場烏龍檢驗竟讓12萬包鯛魚片無辜下架，瞬間蒸發逾1200萬元產值。雲林縣口湖漁類生產合作社今(5)日無奈指出，高雄市衛生局日前誤判產品殘留藥物，儘管事後複驗還了清白，但鉅額的回收虧損與商譽重創已成事實，後續將委請律師向高市府求償，盼官方發布食安消息前能更嚴謹，別讓無辜業者買單。

這次捲入風波的源頭，是來自養殖戶許朱元的魚池。他在記者會現場難掩無奈與焦慮，直言當初一聽到自己細心照顧的魚被點名「有問題」，煩惱到整夜無法入睡。許朱元沉重呼籲，政府機關掌握公權力，任何檢驗都該慎之又慎，不要因為行政疏失害慘基層漁民，這次站出來就是要為自己的心血討回公道。

為了證明清白，合作社總經理王益豐攤開科學數據反擊。他強調，合作社在地經營30年，是全台唯一堅持「逐批送驗」的業者，確定數據安全才會進場加工，且每批漁獲都有留樣機制以備追溯。事件爆發當下，他們立刻將同批號留樣檢體，連同自主隨機抽樣的漁獲，火速送往具公信力的高雄SGS實驗室。前後總計送驗17件樣品，結果顯示藥物殘留全數合格，狠狠打臉原本的誤檢報告。

回顧整起爭議，起因於高雄市衛生局指稱全聯福利中心販售的「台灣鯛魚排」，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」(enrofloxacin)。王益豐痛批，這項錯誤資訊造成消費者恐慌，更導致產品被迫全面下架。他再次嚴正聲明，經過各相關單位複驗，該批產品確定是「零檢出」，完全符合法規標準，但傷害已經造成。

至於賠償細節，王益豐指出，目前內部正在盤點這次誤檢風波衍生的所有損失，不只是看得到的退貨成本，還包含無形的品牌價值減損。後續將由律師出面，直接與高雄市衛生局協商賠償方案。至於外界關心的國家賠償訴訟，考量到檢調單位已經介入調查，合作社決定暫時按兵不動，現階段不會提出國賠與刑事告訴。

這場記者會在雲林當地舉行，除了王益豐與受害養殖戶許朱元外，現場聚集了30多人聲援。雲林縣農業處長魏勝德、衛生局食品衛生科長林小玲、檢驗科長鄭秀珍以及律師吳文城等人也到場陪同，展現地方力挺在地優質農漁產的決心。

