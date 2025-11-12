錯一步虧上億！ 遺產規劃「自益信託」藏驚人陷阱！ 農地免稅權瞬間蒸發

財經中心／師瑞德報導

財政部南區國稅局指出，農地若於生前辦自益信託，委託人死亡時遺產為「信託利益／歸屬請求權」而非土地所有權，因不符遺贈稅法第17條「由繼承人承受並續農」等要件，不能適用農地免徵遺產稅。規畫傳承前應先評估並可洽0800-000321諮詢。（示意圖／PIXABAY）

財政部南區國稅局提醒，若納稅義務人於生前將名下農地辦理「自益信託」並完成信託登記，待其死亡時，遺產所承受的已不是那筆農地本身的「所有權」，而是針對信託財產的「信託利益／歸屬請求權」。在此情況下，遺產稅就不能適用農地免徵規定。

國稅局解釋，《遺產及贈與稅法》第17條明定，遺產中的農業用地，必須同時符合三個要件，才得自遺產總額中減除其價值：一、標的為農業用地；二、繼續作農業使用；三、由繼承人或受遺贈人承受該農地。關鍵在第三個要件，承受者必須取得「土地所有權」。然而，一旦委託人（被繼承人）在生前將農地成立「自益信託」，土地名義所有人即轉為受託人，委託人所持有的已非土地本身，而是對該信託財產的權利。待其死亡時，遺產性質即為「信託利益」，而非「土地所有權」，自然無從主張農地免徵遺產稅。

國稅局進一步指出，部分民眾以為「信託後仍然是自己使用的農地」，就等同於遺產中的「農地」，這是常見誤解。信託的法律效果在於將形式與管理上的「所有權」移轉至受託人名下，委託人保留的是受益權或將來的歸屬請求權；當繼承發生時，繼承人承受的也只是這項權利，而非土地本體。由於不符合「由繼承人承受農地」的要件，依法無法適用免徵。

舉例來說，甲君生前把自用耕地設立自益信託，由受託人代為管理並登記為所有權人；甲君過世後，遺產中的該筆財產是對信託財產的請求權。即便該地客觀上仍作農業使用，繼承人也未直接承受「土地所有權」，因此不具備農地免徵遺產稅的前提。

國稅局提醒，民眾規劃農地與家產傳承時，務必留意不同信託型態的稅務效果差異；若以為「先做信託、之後再享農地免遺產稅」，很可能因權利性質已改變而喪失優惠。建議在進行財產配置或信託安排前，先行諮詢專業稅務顧問或洽稽徵機關釐清規定，避免日後發生稅負爭議。

如有相關疑義，民眾可撥打財政部免費服務專線0800-000-321洽詢。

財政部（圖／記者師瑞德攝影）

