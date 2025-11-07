南部中心／陳姵妡、呂彥頡 高雄報導

北部一家錶店業者，10月初南下到高雄飯店跟買家面交，沒想到三名買家現身後，居然拿出電擊棒想搶走名錶，男業者反而奪下電擊棒反擊，三人搶匪失手逃逸，被警方循線逮回七人組成的強盜集團，原來他們設局搶的名錶，是限量又稀有的百達翡麗系列，五支加起來，市價就超過兩千萬。

錶商南下約高雄飯店面交遭設局 警循線逮7人強盜集團

強盜集團設局搶百達翡麗系列名錶，五支加起來，市價就超過兩千萬。（圖／民視新聞）

警方vs.犯嫌：「涉嫌強盜，還有加重詐欺等案。」嫌犯被警察，壓制在地，上銬帶走，以這名男子為首的強盜集團，涉嫌在飯店行搶，結果失敗後反而曝光行蹤，七名集團成員也陸續被逮。這起強盜案，地點在在高雄知名飯店，來自北部的錶店夫妻檔，帶了五支錶南下交易，當時買家來了兩男一女，進入包廂交談，其中一男就拿出電擊棒攻擊錶店負責人，沒想到武器卻遭對方奪下反擊，三人眼看行搶不成，立刻逃逸。民視記者陳姵妡：「在錶店業者奮力抵抗之下，三人落荒而逃，業者緊急報案，警方是循線逮到強盜集團。」高市警新興分局偵查隊長陳世元：「本案經查該詐騙集團係，以假買家騙賣家方式，將被害人誘騙南下高雄交易名錶，實際上是要做行搶名錶之犯行，七名犯嫌依涉加重詐欺、強盜，傷害等罪嫌移送。」

錶商南下約高雄飯店面交遭設局 警循線逮7人強盜集團

強盜集團涉嫌在飯店行搶五支名錶，結果失敗後反而曝光行蹤，七名集團成員也陸續被逮。（圖／民視新聞）

歹徒設局要搶的，就是這五支，百達翡麗的海底探險家跟金鷹系列名錶，雖然型號不同，但最便宜市價要298萬，最貴超過500萬，五支加起來就超過兩千萬。名錶店業者李浩：「因為他的每一隻手錶，都是手工製作，每年產量它非常非常稀少，也不是說你有錢你就買得到，它這幾年增值的效益，其實也非常非常的大。」名錶收藏家連紹辰：「帶出去就是身分的表徵，應該是國外有接訂單，它搶完之後就是銷贓到國外去，其實它只是在台灣列為贓物，在國外是沒有紀錄的。」高級名錶產量稀少，難怪被搶匪盯上，主謀原本想透過假交易搶劫名錶，不料業者不是省油的燈，強盜集團沒搶到就烙跑，同夥行蹤還因此曝光，警方陸續逮獲七名嫌犯，其中四嫌已遭法院收押。

