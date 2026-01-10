錶壇焦點／勞力士連年漲的原因是什麼？業界專家們這樣說

受到近期國際金價大幅上漲的影響，勞力士今年的貴金屬款式漲價幅度最高達14%，相較之下比不鏽鋼、半金及鈦金屬款的漲幅來得更有感。

每年的元旦迎接勞力士漲價的消息，幾乎已經成為一項跨年後的傳統，相比於2022年漲幅最大的款式是落在不鏽鋼款，從2025年開始勞力士的漲價主要是受到金價上漲的影響，於是貴金屬錶款的漲幅來得比不鏽鋼款還要多，加上因為國際戰爭、美國進口關稅等問題，還在一年內調漲了兩次。到了2026年，基本上也是沿襲這樣的脈絡，那麼這次的漲價會造成什麼後續效益呢？來看看專家們的觀點。

2025年對於瑞士製錶業來說，可以說是挑戰滿大的一年，除了疫情時期造成的高買氣，讓這一年在對比之下顯得慘淡，加上貨幣波動、金價上漲、消費者行為改變等多重因素的衝擊，當然還有美國關稅政策的影響，整體大環境的不確定性都讓大多數錶迷們傾向觀望，因此2026年是否會延續這些效應，大家也都持續觀察中。而對於品牌來說，成本壓力也連帶會影響到定價，不少品牌都跟著調漲定價，雖然勞力士的定期漲價不是去年才開始的事，但畢竟它是勞力士，一舉一動都會引發業界關注。

勞力士的左冠綠黑圈GMT-Master II（126729VTNR），原定價NT1,660,500，今年調漲至NT1,768,000，漲幅約6.5%，漲價幅度沒有貴金屬款式來得這麼猛烈。

台灣勞力士的平均漲幅約4.6%，而這次最有感的是貴金屬和不鏽鋼款式的漲幅差異，前者的漲幅平均落在6%的上調，不鏽鋼款則是調漲3%左右，畢竟以黃金價格來說，從2025年初到年末，每盎司的漲幅高達70%，這是從70年代以來沒出現過的驚人數據，黃金漲幅創下歷史新高，不漲價似乎也說不過去。但也有國外業內專家認為，貴金屬手錶在官方定價和二手市場行情間出現了落差，但定價的調漲二級市場並未跟進，因此會連帶影響轉售的獲利，因此市場的接受度如何還有待觀察，不過不鏽鋼款反而可能成為更受歡迎的選項，因為在流通性和獲利比等方面都比較優異。整體來說，當漲價成為必然的趨勢，也很考驗手錶對於消費端的意義，是想早買早享受、還是反而退坑都是有可能的方向，明白購買到底是需要還是想要，重新檢視買錶的原則，應該也是錶迷們可以在近幾年的漲價中反思的觀察。

勞力士基本上每年元旦都會公布漲價消息，這動作已經維持了好幾年，像2025年因為局勢動態所以調漲了兩次，今年則是延續過去的形式。精品每年都會調漲是正常現象，以手錶來說不少品牌都是累積一段時間一次調漲，所以相較下勞力士好像一直在漲價，但其實就漲幅來看勞力士的漲價是落在合理範圍。近幾年貴金屬款的漲幅比較大，像是今年就大約落在5至7％，鉑金比黃金低一些，不鏽鋼款漲幅則是3～5%。不過也由於勞力士的連年漲，喜歡又可以負擔的話，要買就趕快下手是最好的應對方法。

勞力士大平台 版主 楊祁諶 Steve Yang

這是勞力士每年的例行漲價，一來是因為製錶師薪水每年都會調漲、加上營運成本增加，以及貴金屬價格連年翻漲的影響。今年的勞力士漲幅算溫和，去年漲幅最高達到14％反而比較有感，今年的漲幅大概落在2.2%～6.7%之間，不鏽鋼漲了大概3％、半金大約是6%以內，貴金屬則是6%或6%以上，像是全金Daytona 126508就漲了將近7%，所以貴金屬運動款來說相對算漲得比較多。基本上這波漲價在AD店會比較明顯有感覺，二手市場目前只動了一點點，帝舵的漲幅反而還比勞力士更有感。

