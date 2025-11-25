錶壇焦點／勞迷錶迷都不該錯過！勞力士「穿越時區」特展把GMT-Master的前世今生一次說清楚。

ROLEX勞力士下個月要把 GMT-Master「穿越時區」特展帶到台北，展期 12 月 20 日到 28 日，地點在松山文創園區一號倉庫。喜歡研究勞力士、尤其對 GMT-Master 有興趣的錶迷，這場活動幾乎可以直接記進行事曆，甚至提前請假都不為過。特展過去曾在新加坡與香港巡迴，現場相當熱鬧。台北站沿用同一套展品，從歷史到技術、從古董錶到影像紀錄，一次把 GMT-Master 七十年的脈絡整理得清清楚楚。這類公開展覽在臺灣並不多見，錯過保證後悔！

廣告 廣告

GMT-Master 的歷史要從 1950 年代的航空業說起。當時商務飛行正在快速成長，跨越多個時區已成為機組人員的日常，因此泛美航空（Pan Am）向勞力士提出一個明確需求：希望能有一款能同時顯示兩地時間的可靠工具錶。勞力士在 1955 年推出 GMT-Master，以 24 小時指標與雙色外圈，協助飛行員在昏暗機艙或轉場時快速分辨家鄉與目的地時間。這段背景也成為系列的核心精神，展區會以圖像與年代資料簡單帶過，讓觀眾先建立時代感，再往下理解後續的設計變化。

完成刻字鍍層工序後，進行紅藍雙色Cerachrom字圈的表面磨光 。 不同GMT-Master II款式的24小時指針。

雙色外圈的演化，是展覽中最容易讓人停下腳步欣賞的部分。從早期的塑膠玻璃，到 1959 年改為鋁圈，再到 2005 年之後的陶瓷外圈，以及不同年份的配色，現場都以時間軸呈現。平常只能透過網路比對細節，這次能把各年代實物放在眼前，看起來更直覺。2021 年改良的 Chromalight 夜光也有示範區，能清楚看到亮度與持續度的差異。

組裝1575 GMT型機芯的自動上鏈系統，GMT-Master於1965年至1983年間搭載此機芯。 3285型機芯。

機芯的演進線則從 Cal.1036 排到現行 Cal.3285。像 Cal.3085 這類里程碑世代，由於加入能獨立調整時針的機制，是 GMT-Master II 誕生的關鍵，現場更會特別說明。對深度研究歷史的錶迷來說，這樣的線性整理會讓腦中多年資料一下子被排成清楚的框架；而新接觸這個系列的人，也能用更輕鬆的方式理解 GMT-Master 的設計邏輯。

GMT-Master II，不銹鋼，紅藍雙色塑膠玻璃字圈，1955年，型號 6542。 GMT-Master II，不銹鋼，紅藍雙色字圈，1959年，型號1675。 GMT-Master II，18K白色黃金，紅藍雙色Cerachrom陶質字圈，2014年， 型號116719 BLRO。 首款配備Cerachrom陶質字圈的GMT-MasterII（2005年），18K黃金，型號116718LN。

展覽也會帶來勞力士經典傳承部門的古董 GMT-Master。這些平常不太有機會看到，現場能近距離觀察字體比例、指標造型、外圈褪色、材質細節，對收藏者非常有參考性。不同年份放在一起比較，會比在網路找照片更容易抓到差異。

勞力士刊登廣告慶祝泛美航空開通首班 紐約直飛莫斯科的跨大西洋航班，機長 C.N.華倫在飛行途中佩戴GMT-Master 腕錶。

另一部分內容聚焦 GMT-Master 在真實生活中的使用畫面。從早年飛行員的工作紀錄，到旅行者與探險家在各地的影像，讓人理解這款錶如何從航空工具錶，逐漸變成跨時區生活方式的象徵。展覽最後還會播放一段短片，把歷史、技術更新與使用場景重新串起來。影片不長，但能幫助整理剛看過的資訊，像是對整個展覽做一次回顧。

勞力士 GMT-MASTER「穿越時區」特展香港站現場。 勞力士 GMT-MASTER「穿越時區」特展新加坡站現場。

GMT-Master「穿越時區」特展採免費入場，需事先線上預約。如果想在年底安排一個輕鬆但內容紮實的行程，這場展覽相當值得花半天慢慢走一圈。若剛好手上有 GMT-Master，帶著到現場與歷代錶款一起比對，也會是一種少見又有趣的體驗。

勞力士 GMT-MASTER「穿越時區」特展

2025 年 12 月 20 日（星期六）起，在台北市松山文創園區一號倉庫正式開放參觀， 展期至 2025 年 12 月 28 日（星期日）。開放時間為週一至週五中午 12 點至晚上 8 點，週六及週日上午 11 點至晚上 8 點。

歡迎民眾免費參觀。請點選右方連結完成預約：https://gmt-exhibition-tw.rolex.com/

更多鏡週刊報導

經典溯源 / 彎刀、金鵰、阿拉伯文！揭開勞力士「中東面」腕錶的神秘面紗

鐘錶專題／勞力士、IWC 與泰格豪雅的時間競速場！後《F1電影》的鐘錶賽車贊助版圖

利曼 24 小時耐力賽現場直擊之二／「利曼 24 小時耐力賽」是怎麼玩的？