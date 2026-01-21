錶壇焦點／大複雜盛典！JAEGER-LeCOULTRE 積家《Hybris The Pursuit of The Impossible》頂級製錶展
能擁有「製錶師中的製錶師」這個名號，積家絕非浪得虛名。
這個源自汝山谷的大工坊，自 1833 年創立以來，已累積研發超過 1,400 枚機芯與 430 項專利。日前，積家全球執行長Jérôme Lambert 把這份對機械極限的熱情，帶來到台北，舉辦《Hybris The Pursuit of The Impossible》頂級製錶展，而這也是睽違 13 年以來，積家再一次在台灣舉辦的最大型展覽。而且，總裁還親自宣佈，以後他每年都要來。
真的好久沒有看到如此驚人的「大複雜功能腕錶」全部聚在一起展出的陣容了。
在這場《Hybris The Pursuit of The Impossible》頂級製錶展中，積家把自 2003 年發表 Hybris 系列以來的多款里程碑級大作，帶來了台灣，一字排開。看了這場展覽，除了見證二十多年來複雜功能的演進歷程與設計趨勢，也彷彿在為自己的鐘錶媒體採訪生涯，做一次回顧。尤其，執行長 Jérôme Lambert 去年正式回任，他除了為品牌建立新的行銷策略，在錶展現場，更由他親自為台灣的鐘錶媒體們，上了一堂積家的歷史課。看著眼前的場景，也彷彿回到二十多年前，他一步步把積家帶進超複雜功能頂級品牌之列的美好年代。
積家最著名的大複雜功能系列名為 Hybris，源自於希臘文，象徵「超越極限的勇氣」。Jérôme Lambert 在演說中，特別提及當年為之命名的過程，想著如何才能展現複雜功能的真正涵義？最後決定從古老文字中去尋找。而這個字詞，的確揭示了積家的研發實力。自2003 年系列問世以來，積家已發表 16 枚 Hybris 系列機芯，每一枚平均耗時超過七年的研發時程。
在這次的台北特展中，積家一口氣匯聚了十枚具代表性的複雜時計作品，展出分為四大篇章，勾勒出大工坊的技術全貌。其中，巔峰之作（Hybris, The Pinnacle）表現製錶工藝與超越極限的作品，像是當年震驚錶壇的「球體陀飛輪」，目前已發展到第五代，各代錶款同聚的場景，難得一見。
而精準之境（Hybris of Precision）展示計時精準度；聲之藝術（Hybris of Sound）展現三問大自鳴報時裝置；宇宙探索（Hybris of Cosmos）則聚焦於天文星象的運行。這些大複雜功能腕錶，其他品牌只要能擁有其中一項就已非常厲害了，但積家卻能在自家的工坊裡製作全部。
執行長 Jérôme Lambert 特別讚賞台灣鐘錶收藏家的知識、眼光。他說，講這些話絕不是恭維，但是以台灣鐘錶市場的規模來說，卻能擁有如此高比例的高複雜功能腕錶的消費與收藏市場，足以證明台灣鐘錶收藏家的實力。事實上，這一次他進行亞洲巡迴行程，卻唯獨只在台灣舉辦這一場大展，可見得他對台灣市場的看重。同時他也預告，未來積家的複雜功能錶展，每年都要來台灣舉辦。
