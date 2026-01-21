錶壇焦點／大複雜盛典！JAEGER-LeCOULTRE 積家《Hybris The Pursuit of The Impossible》頂級製錶展

JAEGER-LeCOULTRE Reverso Hybris Artistica 179 此錶來自於2023年發表的Calibre 179機芯，內部配置Gyrotourbillon球型陀飛輪，由 123 枚零件構成，內外框架以不同速度旋轉，猶如懸浮於正反錶盤之間。而且錶盤裝飾上也極其考究，機芯底板以雷射切割出 200道凹槽，再由大工坊僅有的三位大師做手工填漆拋光；正反兩面具備雙時區功能，厚度卻僅 13.63 毫米，是一款能在平日佩戴的大複雜功能腕錶。 功能：時、分顯示；雙時區；球體陀飛輪 機芯：手上鏈機芯 定價：約NT$18,700,000（限量10只）

能擁有「製錶師中的製錶師」這個名號，積家絕非浪得虛名。

這個源自汝山谷的大工坊，自 1833 年創立以來，已累積研發超過 1,400 枚機芯與 430 項專利。日前，積家全球執行長Jérôme Lambert 把這份對機械極限的熱情，帶來到台北，舉辦《Hybris The Pursuit of The Impossible》頂級製錶展，而這也是睽違 13 年以來，積家再一次在台灣舉辦的最大型展覽。而且，總裁還親自宣佈，以後他每年都要來。

真的好久沒有看到如此驚人的「大複雜功能腕錶」全部聚在一起展出的陣容了。

在這場《Hybris The Pursuit of The Impossible》頂級製錶展中，積家把自 2003 年發表 Hybris 系列以來的多款里程碑級大作，帶來了台灣，一字排開。看了這場展覽，除了見證二十多年來複雜功能的演進歷程與設計趨勢，也彷彿在為自己的鐘錶媒體採訪生涯，做一次回顧。尤其，執行長 Jérôme Lambert 去年正式回任，他除了為品牌建立新的行銷策略，在錶展現場，更由他親自為台灣的鐘錶媒體們，上了一堂積家的歷史課。看著眼前的場景，也彷彿回到二十多年前，他一步步把積家帶進超複雜功能頂級品牌之列的美好年代。

積家全球執行長 Jérôme Lambert 親自為媒體們上了一堂積家歷史課。

積家最著名的大複雜功能系列名為 Hybris，源自於希臘文，象徵「超越極限的勇氣」。Jérôme Lambert 在演說中，特別提及當年為之命名的過程，想著如何才能展現複雜功能的真正涵義？最後決定從古老文字中去尋找。而這個字詞，的確揭示了積家的研發實力。自2003 年系列問世以來，積家已發表 16 枚 Hybris 系列機芯，每一枚平均耗時超過七年的研發時程。

從多軸陀飛輪到劃時代的報時裝置，每一枚 Hybris 時計皆是對大膽精神、創新思維與極致製錶實力的 宣言，展現積家不斷突破想像邊界的製錶哲學。

在這次的台北特展中，積家一口氣匯聚了十枚具代表性的複雜時計作品，展出分為四大篇章，勾勒出大工坊的技術全貌。其中，巔峰之作（Hybris, The Pinnacle）表現製錶工藝與超越極限的作品，像是當年震驚錶壇的「球體陀飛輪」，目前已發展到第五代，各代錶款同聚的場景，難得一見。

而精準之境（Hybris of Precision）展示計時精準度；聲之藝術（Hybris of Sound）展現三問大自鳴報時裝置；宇宙探索（Hybris of Cosmos）則聚焦於天文星象的運行。這些大複雜功能腕錶，其他品牌只要能擁有其中一項就已非常厲害了，但積家卻能在自家的工坊裡製作全部。

倒角（Bevelling / Anglage）工藝現場示範與互動體驗 賓客將近距離體驗這項細膩而嚴謹的手工裝飾技法，見證其如何提升複雜功能時計零件的視覺美感與工 藝層次。

執行長 Jérôme Lambert 特別讚賞台灣鐘錶收藏家的知識、眼光。他說，講這些話絕不是恭維，但是以台灣鐘錶市場的規模來說，卻能擁有如此高比例的高複雜功能腕錶的消費與收藏市場，足以證明台灣鐘錶收藏家的實力。事實上，這一次他進行亞洲巡迴行程，卻唯獨只在台灣舉辦這一場大展，可見得他對台灣市場的看重。同時他也預告，未來積家的複雜功能錶展，每年都要來台灣舉辦。

