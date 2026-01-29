錶壇焦點／展翅迎向2026年！The CITIZEN發表30週年「銀羽之序」限量版腕錶

CITIZEN旗下高階產品線The CITIZEN，推出最新的30週年限量款「The Sign of Beginning 銀羽之序」，分別有Cal.0200機械機芯款式，以及A060光動能機芯款式。

日系鐘錶品牌CITIZEN在2021年開始將旗下的高階產品線The CITIZEN推向海外，佈局全球市場，除了從面盤工藝著手之外，更開發出自家的高階機械機芯，獲得巨大迴響，無論是設計層面還是技術實力，皆讓市場驚豔不已。

2025年是The CITIZEN問世的30週年，除了先前我們介紹過的 Iconic Nature Collection 限量錶之外，近期上市的兩款「The Sign of Beginning 銀羽之序」主題作品，同樣是The CITIZEN30週年限量版本，將週年誌慶的氛圍延續到2026年。

The CITIZEN 30週年限量版「The Sign of Beginning 銀羽之序」

這次The CITIZEN 30週年限量款的兩款作品，主題名稱為「The Sign of Beginning 銀羽之序」，使用「鷹羽」作為設計主軸，在The CITIZEN的Cal.0200機械機芯款式，以及A060光動能機芯款式上個別推出新款，打造出帶有特殊羽翼紋理的象牙白面盤；然而由於材質與處理工序的差異，最終呈現出的顏色光澤與視覺效果仍有些許不同，有各自的賞玩性。再加上機芯類別、錶殼鍊帶造型的區別，相同的設計理念發想，在兩款作品上發展出截然不同的性格，瞄準不同族群的玩家。

首先是NC0201-54A，裝載著CITIZEN獨門的Cal.0200機械機芯，2021年問世的Cal.0200自動上鏈機芯，是由CITIZEN與旗下頂尖瑞士機芯廠La Joux-Perret S.A.共同協力開發出的新世代機芯，肩負CITIZEN進軍高級機械錶版圖的重要性，也因此包括機芯所採用無卡度游絲與琺碼擺輪、橋板的佈局與修飾，都是頂級的水準表現。

Cal.0200機芯是由CITIZEN與旗下頂尖瑞士機芯廠La Joux-Perret S.A.共同打造而成。

錶殼造型也是Cal.0200款式的講究的重點，汲取1970年代流行的無錶耳式設計，一體式鍊帶帶來俐落的線條，再搭配上錶殼錶帶的拉絲與鏡面打磨處理，交疊出豐富的層次感。

Cal.0200款式所使用的錶殼採用無錶耳結構，細膩的拉絲紋路與拋光處理一絲不苟。

回到面盤本身，NC0201-54A使用了電鑄技術製作面盤，電鑄是一種高精度的金屬成型技術，精度可達微米級，過去The CITIZEN Cal.0200款式的許多面盤樣式，皆是由電鑄技術打造；這次「鷹羽」主題的紋路，猶如將真實的羽毛輕刷在面盤上，而且就算紋路細如髮絲，但它的紋理仍然銳利，從放大鏡底下去欣賞，每一條線條都有深度，視覺上與細節都極具張力，尤其是在這麼多線條的情況下，並沒有因此「糊掉」的情形，展現CITIZEN強大的模具ˊ開發與製作能力。

NC0201-54A使用了電鑄技術製作面盤，紋理細膩且線條清晰，無論是遠觀或近看，都相當有份量與層次感。

NC0201-54A，40mm不鏽鋼錶殼，裝載Cal.0200自動上鏈機芯，全台限量3只，定價NT$228,000。

CITIZEN

The CITIZEN

型號：NC0201-54A

功能：時、分、小秒指示

機芯：Cal.0200自動上鏈機芯

尺寸：錶徑40mm／厚度10.9mm

材質：不鏽鋼

防水：5氣壓防水

定價：NT$228,000

限量：全球限量300只／台灣限量3只

對比NC0201-54A面盤紋理的展現的重量與深度，另一款30週年限量款的AQ4100-57C，則是表現出鷹羽的輕盈，面盤採用金屬漆面設計，也因此同樣是象牙白面盤，在此羽毛的效果更有「空氣感」。

AQ4100-57C的面盤採用金屬漆面設計，鷹羽表現上會更帶有「空氣感」的輕盈特色。

AQ4100-57C裝載的是A060光動能機芯，年誤差僅±5秒，非常精準，同時還具備瞬跳日期、快速時區調整、電力顯示等，甚至是萬年曆，並且還具備JIS1型抗磁規格，擁有極致的配戴便利性。錶殼則此用CITIZEN招牌的超級鈦材質，重量僅有82g，並且還施以DuratectPlatinum鉑金塗層處理，光澤更耀眼。

AQ4100-57C，38.3mm超級鈦錶殼，裝載A060光動能機芯，全台限量3只，定價NT$128,000。

CITIZEN

The CITIZEN

型號：AQ4100-57C

功能：時、分、秒指示；日期顯示；電力顯示；萬年曆

機芯：A060光動能機芯

尺寸：錶徑38.3mm

材質：超級鈦／DuratectPlatinum鉑金

防水：10氣壓防水

定價：NT$128,000

限量：全球限量500只／台灣限量3只

Series 8 890：捕捉都會流光

除了The CITIZEN 30週年限量版之外，CITIZEN在中高階機械錶Series 8系列的890腕錶上，則是加入新的「都會流光」兩種主題配色，靈感來自於都市場景的璀璨與寧靜，其面盤獨特的幾何圖形，之前率先出在NB6066-51W上，獨特的顏色與紋路，呈現出桜雲（盛開如雲的櫻花景色）的場景，而這次換成了亮金與銀白，又是截然不同的迷人景色。

Series 8 890腕錶兩只限量版，以都會夜色為靈感，表現璀璨與寧靜的兩種不同面貌。

890腕錶是Series 8系列最具運動風格的支線，具備20氣壓（200米）防水規格，同時還有內置旋轉圈設計，加上大型圓點刻度的設計，有潛水錶的性能規格，但它佩戴的舒適性，即便穿著正裝也能駕馭。加上細節的精心打磨，事實上最熱門的都會運動風。

NB6062-52P，42.6mm不鏽鋼錶殼，裝載Cal.9051自動上鏈機芯，全台限量30只，定價NT$54,800。

CITIZEN

Series 8 890

型號：NB6062-52P

功能：時、分、秒指示；日期顯示；停秒功能

機芯：Cal.9051自動上鏈機芯

尺寸：錶徑42.6mm

材質：不鏽鋼

防水：20氣壓防水

定價：NT$54,800

限量：全球限量1,200只／台灣限量30只

NB6060-58H，42.6mm不鏽鋼錶殼，裝載Cal.9051自動上鏈機芯，全台限量20只，定價NT$52,800。

CITIZEN

Series 8 890

型號：NB6060-58H

功能：時、分、秒指示；日期顯示；停秒功能

機芯：Cal.9051自動上鏈機芯

尺寸：錶徑42.6mm

材質：不鏽鋼

防水：20氣壓防水

定價：NT$52,800

限量：全球限量1,200只／台灣限量20只

Series 8 880：完美演繹雪景夜色

同樣以都市景色為靈感，這款Series 8 880的NB6035-55H，由白至灰漸變的紋理面盤，最特別的還是在是它的面盤紋理，有別於常銷版本的「Ichimatsu市松紋」，而是採用猶如雪花般的圖案，搭配點綴在錶圈側邊的金邊、金色刻度與指針，猶如街燈打在大雪紛飛的都會夜色，是一種帶有動態的靜謐景色。在此錶殼也特別做成灰色而非黑色，呼應面盤的顏色，整只手錶對比強烈，撞色十分好看。

NB6035-55H，41mm不鏽鋼錶殼，裝載Cal.9054自動上鏈機芯，全台限量25只，定價NT$60,800。 NB6035-55H有著全新的面盤紋路，搭配漸層的面盤顏色，還原迷人雪景。 Cal.9054自動上鏈機芯，具備「True GMT」的GMT兩地時間功能，操作便利。 金、黑、白、灰，這四種顏色對比強烈，打造出獨特的顏色組合。

CITIZEN

Series 8 880

型號：NB6035-55H

功能：時、分、秒指示；日期顯示；停秒功能；GMT兩地時間

機芯：Cal.9054自動上鏈機芯

尺寸：錶徑41mm

材質：不鏽鋼

防水：10氣壓防水

定價：NT$60,800

限量：全球限量1,600只／台灣限量25只

