錶壇焦點/巨匠最後的真心話！Gerald Charles帶著千言萬語正式踏入台灣錶市

如果要替 Gérald Charles Genta 的一生找一句總結，他最後選擇的不是豪言壯語，而是把所有想法都藏在一只只錶殼裡。這位 1931 年出生於日內瓦的設計師，前半生替錶壇打造了無數經典。從 Polerouter 到 Royal Oak、再到 Nautilus，外界多半用「大師」形容他，但真正理解他的人都知道，他在那些成功背後始終留了一塊空白，想保留給自己。

1969 年創立個人品牌，後來又把它賣掉，這些選擇看似矛盾，其實都是因為他始終沒能找到一個完全屬於自己的舞台。直到 2000 年，他決定再創立一個品牌，用自己的姓氏與中間名命名為 「Gerald Charles」，那時他已經知道這會是人生最後的創作篇章。

Gérald Charles Genta（1931~2011）

縱恆錶壇多年，Gerald Charles比較像是Genta想對世界說的「最後真心話」。多年來被委託設計，他熟悉商業規則，也了解品牌的取捨，但在這裡，他不再需要迎合任何調性。他真正想做的，是把建築的比例、線條的張力、曲面的節奏重新整理一遍，再以腕錶殼型的語言呈現出來。這些想法在草圖裡累積多年，終於得到屬於自己的出口。三年後，他把公司交給合作多年的 Ziviani 家族負責營運，自己則退到幕後，像個不願停筆的老人家，持續修正線條、調整輪廓，直到 2011 年離世。

Maestro 9.0 Roman Tourbillon

Maestro 系列便是他留下的那段「真心話」最明確的證據。這款殼型的靈感來自十七世紀建築師 Borromini 的羅馬巴洛克風格。Genta 並非單純引用建築元素，而是把建築的精神抽出來：弧線如何導引視線、八角與折角如何形成節奏、光影落在邊緣會產生什麼效果。於是，Maestro 在外形上介於方形與八角形之間，下方的弧線像是刻意留下的空氣，視覺重心因而更穩定。這條弧線後來被稱作「微笑曲線」，是整個造型的支點。

如果仔細觀察 Maestro 系列的不同版本，可以看出他一直保持同一套邏輯。無論是超薄、自動計時、跳時、鏤空或陀飛輪，機芯與外殼的關係並不是先決定功能再想外形，而是以外形為前提去安排結構。鏤空款的橋板與輪系對應殼型軸線，甚至連時標間距都配合著殼型的多邊結構。說穿了，Genta不希望功能破壞造型，而是希望功能能夠自然融入造型。

Masterlink 是另一個例子。它是品牌第一款一體式鍊帶腕錶，2024 年正式發表，尺寸緊湊、厚度不到 8 毫米，看似典型運動鋼錶，但真正的重點是它如何與 Maestro 的語言並存。整合鍊帶的角度、厚度與折線必須與殼型相符，稍有偏差就會顯得突兀。Gerald Charles 的做法是回頭檢視 Genta 在 2007 年為馬來西亞前沙勞越王室成員訂製的腕錶，重新整理草稿、並把它與 Maestro 的設計接合。結果就是一條看似簡潔、但其實暗藏許多折角與過渡的鍊帶，與殼型接在一起像同一個想法延伸出來。

Masterlink Gem-Set Limited Edition red

因為這兩個系列的外形結構複雜，製程需要大量手工修飾，加上殼型本身由多層組件構成，因此品牌的年產量始終保持在大約一千五百枚左右。雖然是小規模運作，但Gerald Charles在造型一致性與做工精度上，反而更能維持高水準。

如今品牌逐步在全球擴點，並積極進入亞洲市場。台灣由麥克林台灣有限公司代理，選擇中美鐘錶南京店作為首家授權通路，展示 Maestro 與 Masterlink 系列，讓台灣的收藏者能真正接觸到 Genta 晚年的工藝語彙。照片能看出輪廓，但只有戴在手腕上，才能感受微笑曲線的比例、邊緣如何轉折、鍊帶如何貼上殼型。對於想要理解這位大師的藏家而言，這些細節遠比任何形容詞都更真實。也正是在這個場域裡，他留下的那些「最後的真心話」，或許才能真正被聽到。

中美鐘錶公司-南京店

地址： 10445臺北市中山區中山北路二段2號

電話： 02-2537-6606

營業時間：11:00~20:30

