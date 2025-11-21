錶壇焦點／帕瑪強尼2025年重點新款介紹

PARMIGIANI FLEURIER Toric Quantième Perpétuel，NT$3,031,000（玫瑰金款）。

從2021年Guido Terreni接任CEO之後，瑞士頂級獨立製錶品牌帕瑪強尼（PARMIGIANI FLEURIER）的改變有目共睹，在他的精心規劃下，帕瑪強尼搖身一變成為極簡奢華風格的代表，更加精緻內斂的美學設計，目標族群也更加明確，幾年下來帕瑪強尼成為新世代藏家們的夢幻逸品。目前帕瑪強尼旗下有Tonda PF、Tonda PF Sprot、Toric以及Objets d’Art四個主要系列，今年除了在既有款式上延伸不同的顏色與材質組合，更有全新的複雜功能與特殊材質，豐富產品還列之於，也為2026年帕瑪強尼30週年提前暖身。

Toric Quantième Perpétuel

帕瑪強尼過去製作許多曆法功能，包括格里曆、伊斯蘭曆和中華曆法等極其特殊的曆法顯示，當然也不乏萬年曆功能，然而今年的Toric Quantième Perpétuel與過去截然不同，訴求極簡設計，面盤上僅有兩個小功能盤，卻囊括萬年曆的基本功能：日期、星期、月份與閏年指示，面盤佈局工整有序，給人游刃有餘的空間感。

2024年帕瑪強尼的進行改造工程來到Toric系列上，保留原始的經典滾花紋錶圈，同樣走極簡路線，面盤上僅有的簡單線條、刻度，與隱晦的手工粒，從錶殼到面盤、指針皆使用貴金屬材質，定位上是一款正裝錶；而新設計的萬年曆功能正與Toric系列風格相輔相成，讓面盤的賞玩性與複雜功能的實用性做到最平衡的效果。至於帕瑪強尼每每讓人驚喜的色彩美學，在這款Toric Quantième Perpétuel上同樣發揮功力，玫瑰金錶殼配上同色調的暖金色面盤，而鉑金錶殼款搭配相當特別的「晨曦藍」面盤，從功能到色彩都有記憶點。

Toric Quantième Perpétuel鉑金錶殼搭配「晨曦藍」面盤，限量50只。 Toric Quantième Perpétuel 18K玫瑰金錶殼搭配「暖金色」面盤，限量50只。

Toric Quantième Perpétuel

功能：時間指示；萬年曆

機芯：PF733手上鍊機芯

尺寸：40.6mm

材質：鉑金／玫瑰金

定價：NT$3,281,000（鉑金）／NT$3,031,000（玫瑰金）

限量：各50只

Toric Petite Seconde

同樣是Toric系列，同樣是新色彩，今年帕瑪強尼在三針錶款中新增兩款新作，一款是最頂級鉑金材質錶殼搭配「Akoya Grey」純金面盤，配上灰綠色的錶帶；另一只則是18K玫瑰金錶殼搭配「沙金色」的純金面盤，搭配沙金色鱷魚皮錶帶。

目前Toric系列僅提供鉑金或K金材質，更配備金質機芯、手工打磨的霧面金質面盤、金質指針和時標，走低調奢華風格。面盤也是全新Toric系列的一大特色，雖然只是簡單的線條、刻度，與隱晦的手工粒紋，但要達到這樣的效果，得倚賴工匠們在面盤製作的深厚經驗。之前參觀過帕瑪強尼的錶廠，當時僅有極少數的工匠能製作Toric腕錶的面盤，簡約但一點都不簡單。

Toric Petite Seconde

功能：時間指示

機芯：PF780自製手上鏈機芯

尺寸：錶徑40.6mm／厚度8.8mm

材質：鉑金／玫瑰金

定價：NT$1,926,000（鉑金）、NT$1,676,000（玫瑰金）

限量：各50只

Tonda PF Sport Chronograph Ultra-Ceramet

今年帕瑪強尼在Tonda PF Sport計時碼錶上，推出名為Ultra-Ceramet的全新版本，採用嶄新的金屬陶瓷材質，是製錶業內首度導入這項材質。金屬陶瓷複合材質結合了金屬與陶瓷的優點，擁有高硬度、抗刮耐磨特性，同時能做到金屬材質的光澤。

Ultra-Ceramet版本有兩種面盤配色選擇：倫敦灰（London Grey）與米蘭藍（Milano Blue），為了呼應金屬陶瓷材質的風格，就連面盤也改成了拉絲紋路裝飾，並且搭配織物錶帶。帕瑪強尼讓Tonda PF Sport Ultra-Ceramet有著更強烈的運動風格，是否意味著這個系列接下來會朝新的方向前進？值得關注。

Tonda PF Sport Chronograph Ultra-Ceramet

功能：時間指示；計時碼錶

機芯：PF070-CSND自動上鏈機芯

尺寸：42.5mm

材質：Ceramet金屬陶瓷

定價：NT$1,423,000

<預約鑑賞>

地點：台中五權旗艦店（台中市南屯區五權西路二段222號 ）

電話：04-2475-3868

