錶壇焦點／把榕樹下變成世界級的舞台！勞力士宣佈與衛武營國家藝術文化中心進行長期合作

勞力士宣佈成為衛武營國家藝術文化中心的專屬鐘錶合作夥伴（Official Timepiece）。左起 : 勞力士台灣總經理林人和、 勞力士大中華區行政總裁馬思明（Maxim Lamarre）、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬、衛武營國家藝術文化中心營運副總監黃國威。© Rolex

撰寫這一篇報導時，我試著不要把太多個人的興奮之情帶入文字之中。但其實很難。在現場，光是看到「勞力士」與「衛武營國家藝術文化中心」各自的 logo，一起排列在記者會舞台的看板之上，就已經破防了。因為，這等同把高雄衛武營，與 La Scala 米蘭史卡拉歌劇院、Met 紐約大都會歌劇院、Opéra Garnier 巴黎歌劇院、以及 Royal Opera 倫敦皇家歌劇院等等，放在同一個層級裡。以台灣的表演藝術場館來說，這絕對是一次「國際級藝術座標」的全新標註。

是的，勞力士今天正式宣佈將贊助高雄「衛武營國家藝術文化中心」成為其「官方計時」，而我人就在現場。

衛武營國家藝術文化中心坐落高雄, 為臺灣規模最大的藝文場館, 亦是亞洲最大的單一屋頂劇院, 每年呈獻逾 600 場國內外演出。（衛武營提供）

對於勞力士而言，所謂「官方時計」的長期贊助，絕不是因為這個市場營業額很大，業績貢獻很多，就可以給他們一個位置的。正如前言列出的那一串名單，各個都是在音樂藝術領域有著「殿堂級」地位，甚至可以「傳奇」稱呼的聖地。因此，當「衛武營國家藝術文化中心」正式被納入勞力士的合作版圖時，等同於宣告，在勞力士所理解定義的世界級文化座標之中，台灣第一次出現了一座與全球頂尖歌劇院、音樂廳並列的表演藝術場館。

在簡潔快速的新聞發佈記者會結束後，衛武營國家藝術文化中心營運副總監黃國威，特別為從台北專程南下的時尚鐘錶線的媒體記者們，進行了一個場館導覽。其目的，正是為了展現衛武營為何可以被勞力士選中的最關鍵的核心競爭力。

首先，是硬體層面的不可取代性。衛武營由荷蘭名建築師法蘭馨侯班（Francine Houben）設計，她以此地（原是陸軍新兵訓練中心，老一輩男生們應該在此都有深刻的軍旅回憶）的老榕樹為靈感，設計出亞洲最大單一屋頂的劇院建築；並還擁有全台唯一的「葡萄園式音樂廳」環繞舞台空間，由建築聲學大師徐亞英親自打造，以層層向上展開的座席配置，營造出每個位置都擁有完美的聲學與聆聽體驗的音樂廳空間。

其次，是衛武營所具備的「公共性」。衛武營除了是一座音樂廳、歌劇院，也是一個與城市共存的全天候文化場域，建於公園之內，沒有圍牆，自然融入人們的日常生活之中。其最著名的地標「公共鋼琴」，完全開放，任何人只要敢上場都可以坐上去彈一曲。

最後，當然就是節目製作與策展的能量。衛武營每年都有高密度、多元化的演出節目，是一個真正能承接國際級大製作、同時孵化在地創作的文化系統。營運副總監黃國威很自豪地說，早在與勞力士合作之前，勞力士代言人，包括「維也納愛樂管弦樂團」、有「當世最偉大男高音」之稱的考夫曼（Jonas Kaufmann），以及鋼琴家王羽佳等，都已經在衛武營演出過了。

假聲男高音雅庫布約瑟夫奧林斯基（Jakub Józef Orliński）攜手金蘋果古樂團（Il Pomo d’ Oro）即將於 3 月 21 日在衛武營演出音樂會《超越 Beyond》, 為臺灣觀眾帶來與世界同步的視聽饗宴, 亦為勞力士與衛武營合作揭開序幕。（衛武營提供）

而勞力士與衛武營啟動合作之後的首場演出，則安排了目前在歐洲非常走紅的假聲男高音奧林斯基（Jakub Józef Orliński），攜手金蘋果古樂團（Il Pomo d’Oro）帶來名為《Beyond》的音樂會。奧林斯基於 2025 年新晉成為勞力士音樂家贊助的成員，他非常年輕，長得又潮又帥，甚至還曾是街舞冠軍，拍攝過眾多時尚品牌廣告與 VOGUE 雜誌的封面，而他以假聲男高音演唱 400 年前的古典樂曲，還能把音樂能量傳遞給年輕一代的愛樂者，這種打破常規、融合傳統與當代的特質，也正是勞力士「恒動不息」核心價值的最佳體現。

