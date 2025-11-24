錶壇焦點／泰國首發直擊！RADO X 池昌旭True Square聯名限量版

RADO和品牌大使池昌旭共同推出一款True Square特別限量版，限量987只呼應池昌旭的誕生年份，時標的紅寶石則是他的誕生石。定價NT$114,100。

在出發泰國曼谷發表會前就先被預告了，此行的重點是RADO品牌大使池昌旭親自設計的錶款發表，當時就猜想以池昌旭對於True Square的喜愛程度，應該會出在這個系列吧。果不其然答案一揭曉就是出在True Square系列，RADO執行長Adrian Bosshard和池昌旭在現場受訪的時候，也不約而同的說出這只手錶讓他們印象深刻的部分，就是時標上的紅寶石，這個來自池昌旭生日月份誕生石的設計典故，希望能放進「見錶如見人」的細節，是池昌旭參與設計時最看重的部分。

從2023年開始池昌旭擔任了RADO的品牌大使，在合作的這兩年期間和RADO也有著很密切的合作，帥帥的宣傳照持續連發，從Captain Cook到Anatom等錶款他都上手過，在他的私服穿搭中更是頻頻看到True Square的出現，池昌旭也不只一次公開表示過，他最喜歡的系列就是True Square，對於RADO的真心喜愛也促成了雙方合作聯名款的契機。在去年池昌旭參訪了RADO錶廠，RADO執行長Adrian Bosshard（以下簡稱Adrian）在曼谷接受訪問時特別提到，池昌旭很有製錶天份，還開玩笑問他要不要轉職來當製錶師，就在這樣的機緣之下，這款True Square池昌旭特別版就這麼誕生了。

RADO True Square真我方形系列開芯腕錶 x 池昌旭特別版／錶徑40.0 X 47.3mm／時、分、秒指示／R734自動上鏈機芯／限量987只／定價NT$114,100 True Square池昌旭特別版的透明底蓋，還印有池昌旭的韓文簽名，和呼應他誕生年份的限量只數，從面盤到錶背都具備象徵池昌旭的元素。

True Square池昌旭特別版以黑色霧面陶瓷搭配鏤空面盤設計，在每個整點位置的時標都放上一顆紅寶石。談及聯名款的設計概念，池昌旭說既然是聯名款的定位，他希望這只手錶能反映出他的個性，因此選擇了他的誕生石紅寶石，然後親自和總部討論要放在什麼位置比較合適。選定紅寶石之後的下一步，池昌旭在意的是材質和顏色的搭配，例如要使用黑色還是白色、亮面還是霧面，他想要一款不過度張揚、能輕鬆融入日常生活中穿搭風格的錶款，於是他選擇了黑色霧面陶瓷，非常適合休閒穿搭，他本人平常大多是這個風格，就算要搭配正式場合適穿的服裝，這款True Square也完全可以融入，這就是他選擇黑色霧面陶瓷的原因，而且透明底蓋上還有池昌旭的韓文簽名，從裡到外都是滿滿的池昌旭符碼，是連結性很強大的品牌聯名款。

而談到演戲和製錶有什麼共通點，池昌旭說他認為演戲與製錶都是職人精神的象徵，並且需要高度投入，觀眾看到一場表演，就像看到一只黑色或白色的錶，背後都隱藏著非常多外界看不見的努力，尤其他在親自參觀過RADO錶廠之後，驚訝地發現要燒製出完美無瑕的陶瓷其實是很困難的，因此對於RADO在高科技陶瓷材質方面不斷進化的精神感到很敬佩。執行長Adrian也補充說，品牌和代言人的成功合作必須具備共同的價值觀，而他在池昌旭身上完全感受到這點。Adrian還爆料說去年池昌旭到瑞士參觀錶廠的時候，他們還一起去騎了重機，無論是對工作的認真與專業，還是在休閒時的興趣與愛好，雙方都有著巧妙的呼應，對於這次的聯名可以感覺到他們的合作過程很愉悅，對於結果也是滿意的。

2026年就是RADO推出首款高科技陶瓷錶Integral的40週年，執行長Adrian Bosshard也預告了明年將會有很不一樣的新呈現作為慶祝儀式。

訪談間執行長Adrian也稍微劇透，預告明年會是RADO推出第一款高科技陶瓷手錶Integral的40週年，因此大家可以期待一下有什麼嶄新的變化。現場聊開了的他，還加碼分享他結婚時太太送他的手錶就是Integral，當時他還沒進入RADO工作，如今的他居然成為RADO執行長，這個小故事是個很浪漫的預知。

RADO執行長Adrian Bosshard在泰國曼谷發表會的現場，親自把這款True Square聯名版送給池昌旭，為雙方合作的首款聯名錶做了見證。 RADO泰國曼谷發表會的現場萬人空巷，把會場擠得水泄不通，展現池昌旭在東南亞的超高人氣。

「要先在腦海中先勇於產生想法，成果才能被實現出來。因此只要我們不停構思，未來就會不斷浮現。」這段相信夢想終將成為現實的言論，也說明了RADO在高科技陶瓷材質領域，為何可以不斷的突破與創新的成就，明年的40週年紀念，包括顏色與表面處理方式，都會有嶄新的進程。結合風格設計與陶瓷材質是RADO如今的產品定位，Adrian也很有信心的說，現在的年輕族群會更加重視長期價值，例如20年後依然歷久彌新的手錶，會是他們想要的產品，讓價值凌駕於價格之上，也是RADO一直以來的製錶核心。

