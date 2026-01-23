錶壇焦點／為了不負計時大師之名！泰格豪雅計時之年全面啟動

2026年泰格豪雅的Carrera Glassbox推出41mm新尺寸，拿掉日期窗、並且搭上七珠鍊，是帶有復古調性的實戴款式。定價NT$256,700。

在錶界專精計時碼錶的品牌不在少數，但能持續在計時領域精進技術、甚至屢有突破的品牌，泰格豪雅（TAG HEUER）的成績可以說是幾乎無人能出其右。今年泰格豪雅延續計時的命脈，以「Master of Chronograph 計時大師」作為年度主軸，在LVMH Watch Week發表了一波由計時碼錶帶頭的新錶軍團，為2026年揭開了序幕。

某程度上來說泰格豪雅是因為「定義了計時碼錶」而聞名，不是推出了夯款計時碼錶而受到關注，這麼霸氣的定位其實滿威的。品牌在1860年創立初期，就已專注在精密時計與計時儀器的發展，1887年發明了讓啟動計時更順暢的振動齒輪（Oscillating Pinion）結構、1916年發表了錶界第一款可精確測量至1/100秒的Mikrograph、1933年推出原為儀表板計時器的Autavia（AUTomobile+AVIAtion），供汽車與飛行用途。到了1963年，為了向1950年代在墨西哥舉辦的Carrera Panamericana（卡萊拉泛美公路賽）致敬，當時的品牌掌門人傑克豪雅推出Carrera系列，從那時候開始便奠基了和賽車緊密連結的基礎。

1969年豪雅和百年靈、Hamilton-Büren、Dubois-Depraz攜手，推出革命性機芯Calibre 11「Chronomatic」，是鐘錶史上首枚自動上鍊的計時機芯，歷史地位非常重要。

1969這一年更是計時碼錶界的傳奇年份，當時的豪雅聯手百年靈、Hamilton-Büren、Dubois-Depraz推出Calibre 11，研發出製錶史上的首枚自動上鍊計時機芯震撼錶壇。到了近代它們在2011年推出Mikrotimer Flying 1000，是近代製錶史上首枚可測量至1/1000秒的機械計時碼錶、2012年可精準計時至驚人1/2000秒的Mikrogirder，則拿下當年度GPHG日內瓦鐘錶大賞的金指針獎（Aiguille d’Or）。洋洋灑灑講了這麼多，都還看不見研發的盡頭，精進技術的腳步一直都沒有停歇的在進行著。

泰格豪雅在2024年延續2023年的Only Watch款式，推出品牌首款常規版本的雙追針機械計時碼錶，搭載連機板和夾板零件都以鈦金屬材質打造的TH81-00機芯，以輕量化的訴求宣示運動款的定位。

泰格豪雅在2023年的Only Watch，率先亮相了品牌首款雙追針機械計時碼錶Monaco Split-Seconds，隔年也推出一般版本，到了今年則出在Carrera系列上。而2023年為了和保時捷聯名推出的變速計時Carrera Chronosprint，更可說是計時界的一項創舉，這兩項計時機芯的新技術便是泰格豪雅在計時研發之路不斷精進的最佳佐證。

到了今年的LVMH Watch Week，泰格豪雅的重點放在Carrera延伸出的三個款式，分別是前述的追針計時、Glassbox的41mm新尺寸、以及新配色Seafarer。先來看Carrera的雙追針計時，它的風格和Monaco版本的前衛感，有著不太一樣的調性，流線感提升了不少。錶冠按把是根據錶殼造型去呼應的設計、九點鐘位置的按把則是以崁入錶殼的方式呈現，優化了配戴感的體驗。而延續Monaco版本的特色，機芯的打磨裝飾是錶款的一大亮點，Carrera這次也維持一樣的規格，以多達10種以上的裝飾技法手工完成，螺絲等組件還以黑色拋光並經倒角修飾，機芯夾板的方格旗圖案，則是用Graté技法手工刻劃，以細膩的加工處理讓賽車錶在陽剛調性之際，多了可以賞玩的精緻細節。

TAG HEUER Carrera Chronograph｜錶徑41mm／精鋼材質／時、分、小秒指示；計時碼錶功能／TH20-01自動上鍊機芯／防水100米／定價NT$256,700 TAG HEUER Carrera Chronograph｜錶徑41mm／精鋼材質／時、分、小秒指示；計時碼錶功能／TH20-01自動上鍊機芯／防水100米／定價NT$256,700 TAG HEUER Carrera Chronograph｜錶徑41mm／精鋼材質／時、分、小秒指示；計時碼錶功能／TH20-01自動上鍊機芯／防水100米／定價NT$256,700

至於Glassbox，在2023年Carrera誕生60週年之際重啟至今，受到許多錶迷的喜愛，獨特的拱形藍寶石水晶鏡面，和碗狀般的弧形內錶圈設計是它的標誌特色，從重生之初的39mm、到Chronosprint等特殊款的42mm，如今則又新增了41mm的錶徑，把比例調成更適合多數人配戴的尺寸，而且拿掉日期窗讓面盤佈局更為簡潔精練，這次推出黑、藍、綠三色面盤搭配七珠鍊帶，多了幾分復古調性。

TAG HEUER Carrera Seafarer Chronograph｜錶徑42mm／精鋼材質／時、分、小秒、日期指示；計時碼錶；潮汐顯示／TH20-04自動上鍊機芯／防水100米／定價NT$284,100

泰格豪雅在2023年重新演繹了1960年代備受推崇的Skipper帆船計時碼錶，當時就融合Glassbox拱形錶鏡設計，到了今年品牌又從歷史中找靈感，推出誕生於1949年的首款Seafarer潮汐顯示計時。當時的催生這款錶的過程還有個小故事，潮汐的功能其實是來自美式服飾品牌ABERCROMBIE & FITCH當時總裁Walter Haynes的構想，他當時委任豪雅生產的Solunar，為的是替水手及戶外活動愛好者，提供一個適合運動情境配戴的手錶。當時傑克豪雅先生還為此去請教物理學專家，以改良齒輪比例的方式，進一步提升運作時的精準度。至於面盤的湖水綠細節，則源自1967年贏得美洲盃帆船賽的冠軍帆船「無畏號Intrepid」的甲板顏色，搭配原作中就出現過的深黃色，鋪敘出海洋和陽光的意象，是很討喜的配色組合。

