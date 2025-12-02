錶壇焦點／總廠親自來解答！OMEGA第四代Planet Ocean改款細節總盤點

OMEGA把第四代的Planet Ocean定位成Planet Ocean 2.0，性能不減之際變得更著重實戴性，跳脫以往的工具錶調性，風格也變得更有現代感。

「沒有人買600米的潛水錶是因為要去潛水，就像開一輛擁有800匹馬力的PORSCHE也不是為了每天在路上飆車，性能這件事向來都是技術的宣示，代表我們做得到、而且一直持續在做到。」OMEGA執行長Raynald Aeschlimann在四川重慶發表會現場，接受媒體視訊訪問時霸氣的這樣宣告。為了第四代Planet Ocean的全新改版，可以感覺到OMEGA彷彿腹背受敵般煞費苦心，為什麼要拿掉排氦氣閥、透明底蓋沒了是怎麼回事，切角那麼多的錶殼造型是哪來的靈感？我們在重慶發表會現場，直接向OMEGA產品團隊要了解答，聽聽他們怎麼回應這些愛之深責之切的錶迷期待。

廣告 廣告

OMEGA Seamaster Planet Ocean｜錶徑42mm／不鏽鋼材質／時、分、秒指示／8912自動上鍊機芯／防水600米／定價NT$272,000

為經典款進行改款這個課題向來都是棘手的，如今OMEGA也輪值到這個任務了，今年他們大動作的為Seamaster Planet Ocean進行改款，錶殼變薄、切角變多、取消了排氦氣閥和日期窗、鍊帶設計也做了變更，11月下旬一發表立馬引起極大的討論聲浪，「沒有排氦氣閥哪裡是Planet Ocean！」、「取消透背無法接受啊！」、「這個錶殼的多切角設計很像那個誰吧？」我們好奇的問總廠人員有沒有聽到這些反饋、為什麼第四代的Planet Ocean會做出這些調整？得到的回應是首先要先從它的產品定位開始談起。

明年就已任職OMEGA執行長屆滿十年的Raynald Aeschlimann非常具有個人魅力，在他領導下的OMEGA達到了一個新高度，「積極聆聽市場的聲音並做出回應」，是他在訪問中不斷強調的品牌哲學。 第一代到第四代的Planet Ocean沿革。 Planet Ocean最初的靈感來自1950年末到1960年初的Seamaster 300，黑色面盤、四方位阿拉伯數字時標等細節，一路發展成2005年的第一代Planet Ocean，今年的新版也依稀可見基因的延續。

OMEGA執行長Raynald Aeschlimann（以下簡稱Raynald）在接受視訊訪問時就開宗明義的說了，要做出一模一樣的復刻很容易，但要怎麼在不變中找尋變化的可能，設計出一款更符合現代生活情境的Planet Ocean，才是這次改款的使命。在Seamaster家族中，有著Aqua Terra、Diver 300M、Planet Ocean等產品線，過去的Planet Ocean在定位上和Diver 300M有點重疊，這次改款的目標，就是想為Planet Ocean找到更精準的受眾，做出產品區隔、也避免互相競爭，適逢Planet Ocean的20週年於是順勢進行改款，不過要創造出一款徹頭徹尾的全新產品、還是要從歷史中尋找靈感，內部團隊也歷經一番天人交戰，最後決定從1950～1960年代的Seamaster 300取經，於是這版第四代的Planet Ocean就這麼問世了。

新版的Planet Ocean，保留了前幾代的鋸齒錶圈、黑色面盤、箭形指針等細節設計，經典的橘圈也被保留下來，具備一眼就可以辨識來歷的強大基因。2005年的第一代Planet Ocean，比較接近純粹工具錶的定位，對於配戴體驗沒那麼強化，隨著大家戴錶越來越重視舒服、好戴等實質感受，所以新版Planet Ocean拿掉部分錶友覺得有點卡手的排氦氣閥；然後錶殼厚度從前一代的16.09mm降至13.79mm，而且為了要讓錶殼變薄，也拿掉透背的設計，改以五級鈦金屬的實心底蓋應戰。此外，錶殼加入多切角的設計則是讓整體線條更俐落、更有現代感；6和9的阿拉伯數字時標，還融合第一代時標字體和新一代的錶殼線條做出混搭式的調整，是猶如彩蛋般的精緻細節。

第四代Planet Ocean的多層次錶殼結構，中層以鈦金屬內圈構造作為支撐，以強化手錶的密封系統與防水結構，達到防水600米的訴求。

不得不說看到Planet Ocean實錶之後，之前的疑慮都轉化成折服了。「如果不在意設計感和實戴性，我們大可以持續發展Ultra Deep那樣厚實的錶殼，對OMEGA來說完全沒問題。但難就是難在要設計出一款性能強悍又實戴好搭的手錶，這就是新版Planet Ocean要克服的問題。」OMEGA產品團隊像說故事一樣，不慍不火的跟我們講了改款原委。為了拿掉排氦氣閥的這個改動，錶殼結構也得重新調整，Planet Ocean的錶殼裡有一個鈦金屬的中層結構，用來作為抵禦水壓的緩衝機制，同時也是強化防水結構的關鍵設計。

OMEGA Planet Ocean的四川重慶發表會現場，特別展示了錶殼的結構圖，讓大家更為了解新版Planet Ocean的內部構造。

而拿掉透明底蓋也是一個炸鍋的討論點，產品團隊解釋說，以五級鈦金屬實心底蓋取代透明底蓋的改動，為Planet Ocean省下足足1mm的錶殼厚度，「在製錶的世界1mm像是1km般非同小可，每個毫米的差距都必須付出極大的努力。」說完像是鬆了一口氣般，用懇切的眼神望著大家，希望我們有感受到OMEGA這次為Planet Ocean付出的苦心。

Planet Ocean在四川重慶的發表活動，新任品牌大使宋威龍（右二）與魏大勛（左二）皆現身現場，泰國演員Gulf Kanawut（圖中）、菲律賓歌手與演員Kyle Echarri（右一），以及菲律賓演員Enchong Dee都是當晚的人氣嘉賓。 新版Planet Ocean的亞洲發表會地點選在四川重慶的壹方藝術館，場館現代化的建築風格和水元素的結合，與Planet Ocean的調性有著不謀而合的呼應。

總的來說這次Planet Ocean的改款核心，可以說是由「風格化」和「實戴性」兩個關鍵字去驅動的，很多改款細節都是針對薄型化所做的調整。如同執行長Raynald所說的，現在的消費者戴錶追求的是象徵自我的生活風格，而不是想要單有性能卻很不實戴的儀表工具，如今OMEGA很努力的在風格和性能上作出平衡。以新版Planet Ocean來說，乍看下風格可能比性能還要搶眼，但真的走到實戰這一步的時候，會發現原來它也挺能打的，而這不正是高級運動錶的思維嗎？況且OMEGA還具備先天優良的強大技術底蘊，如今在設計上的優化更是讓它持續不斷在升級，看著OMEGA的變化不禁讓我好奇的想追問：「除了自己，接下來的OMEGA還想成為誰？」還沒來得及問Raynald的這個問題，相信OMEGA會用持續進化的革新來告訴我答案。

更多鏡週刊報導

新錶2025／造型革新，技術進化！歐米茄四代目Seamaster Planet Ocean參上！！