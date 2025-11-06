錶壇焦點／與Glashütte最近的距離！格拉蘇蒂原創180週年展 in 寶鴻堂鐘表台北忠孝店

有去過位於德東的格拉蘇蒂（Glashütte）嗎?首先你必須先飛到薩克森邦的首府，易北河穿城而過、宮廷文化深厚的德勒斯登（Dresden）。再往南約半小時車程，就可以抵達山谷之間的前銀礦城--格拉蘇蒂。1845 年，費迪南德・阿道夫・朗格在此建立工坊，1878年更創立了製錶學校，逐步打造完整且自成一格的德國鐘錶工藝體系。

格拉蘇蒂目前已是德國高級製錶品牌的聚集地，如果對於德國製錶有著濃厚興趣的錶迷，建議去德勒斯登觀光時可以順道一遊。其中最值得一看的則首推格拉蘇蒂德國鐘錶博物館（German Watch Museum Glashütte），以1878年的製錶學校建物改裝而成，裡面包含了完整的格拉蘇蒂與德國製錶史介紹，以及無數的珍貴藏品。

但不是每個人都有那個時間與預算前往格拉蘇蒂朝聖。掐指一算，Glashütte Original格拉蘇蒂原創今年適逢品牌 180 週年。而為了讓台灣的愛錶人士可以更深入了解德國高級製錶的工藝與文化，格拉蘇蒂原創特別與寶鴻堂鐘錶台北忠孝店攜手合作，舉辦「格拉蘇蒂原創180週年展」。除了從格拉蘇蒂空運多件古董懷錶與製錶工具外，也同步展出多件2025年新作錶款，讓台灣錶迷不用出國，也可以體會到濃郁的德國製錶工藝文化。

「PanoMaticLunar 偏心月相腕錶180週年紀念版」無疑是此次展示的焦點。品牌首度以砂金石材質製作錶盤，呈現均勻細微的星點反光。偏心時、分針與小秒針皆採用白金材質打造，時、分針更覆有SuperLumiNova®夜光塗層，搭配白金製成的時標，與深藍色砂金石錶盤相得益彰。右側為無分隔線的兩位數大日曆視窗，數字排列平整無段差 。月相顯示位於 2 點鐘方向，月球以白色珍珠母貝製作，藍色砂金石月相底盤則與錶盤同材質，使整體更為一致。40毫米直徑錶殼為鉑金材質打造，並可搭配藍色鱷魚皮或尼龍編織錶帶兩種選擇，使錶款整體呈現低調高雅的視覺效果。

「PanoMaticLunar 偏心月相腕錶180週年紀念版」搭載品牌自製 Calibre 92 自動上鍊機芯。

搭載自製 Calibre 92 自動上鍊機芯，採用矽游絲可減少磁場與溫度變化影響；振頻為4Hz，動力儲存約 100 小時，足以應付日常佩戴。透過透明底蓋則可鑑賞電鍍灰色四分之三夾板、雙鵝頸擺輪微調機構，及格拉蘇蒂柱狀紋等典型格拉蘇蒂製錶傳統機芯修飾。限量 180 枚，「PanoMaticLunar 偏心月相腕錶180週年紀念版」以最低調奢華的語彙，訴說了品牌180年來的工藝傳承。

●品牌：Glashütte Original 格拉蘇蒂原創

●錶名：PanoMaticLunar 偏心月相腕錶180週年紀念版

●功能：時、分、秒指示；大日期、月相顯示

●機芯：92-14自動上鍊機芯

●動儲：約100小時

●材質：鉑金

●錶徑：40mm

●厚度：12.8mm

●防水：100米

●定價：NT$1,197,000/限量180只

結合了製錶工藝與瓷繪藝術，與MEISSEN麥森瓷器合作的「Senator Meissen 議員麥森腕錶」系列絕對是藏家的追逐標的！麥森為歐洲首家瓷藝工坊，距離德勒斯登僅約25公里，由薩克森選帝侯August der Starke於1710年下令創立，至今已315年。其燒製與繪飾工藝至今仍沿用傳統流程。

Senator Meissen 議員麥森腕錶（拼貼藝術）擷取麥森「Dekorwelten」經典元素，全球僅限量發行 8 枚。畫師以青瓷綠為底，用繽紛的彩虹色調描繪動物與花卉，共同編織出迷人的童話意境。

「Senator Meissen 議員麥森腕錶」的錶盤以薄瓷圓片製作，需先經約 1400°C 的高溫燒成，形成平整且密度穩定的基底。通過檢驗後，工匠以細筆逐步手繪裝飾圖樣、文字與羅馬數字。顏料並非一次到位，而是分層施作，每上一層就需再以約 900°C 窯火固定色澤。多次疊烤後，才能得到均勻、穩定、不暈染的最終成品。錶殼與時、分針皆為紅金材質打造，針尖並略為彎曲以配合錶盤弧度。

來自麥森的裝飾主題「Mystic Maison」：以細緻的灰色勾勒於純白無瑕的底色之上。

為了讓腕錶更為纖薄，「Senator Meissen 議員麥森腕錶」搭載厚度僅4.6毫米的Calibre 36-16自動上鍊機芯。具備矽游絲、停秒功能與約 100 小時動力儲存。透過藍寶石水晶底蓋可看到 Calibre 36-16 的裝飾細節，如四分之三夾板、格拉蘇蒂柱狀紋飾、手工精雕擺輪夾板、以旭日紋潤飾的發條盒等。鏤空自動盤更以 21K 金配重並飾以雙 G 標誌。機芯邊緣倒角、拋光處理及藍鋼螺絲亦充滿匠人藝魂，與錶盤的瓷繪風格一致。

●品牌：Glashütte Original 格拉蘇蒂原創

●錶名：Senator Meissen 議員麥森腕錶（拼貼藝術）

●功能：時、分指示；停秒

●機芯：36-16自動上鍊機芯

●動儲：約100小時

●材質：紅金

●錶徑：40mm

●厚度：10.23mm

●防水：50米

●定價：NT$1,102,000/限量8只/專賣店限定款

●品牌：Glashütte Original 格拉蘇蒂原創

●錶名：Senator Meissen 議員麥森腕錶（青瓷綠色）

●功能：時、分指示；停秒

●機芯：36-16自動上鍊機芯

●動儲：約100小時

●材質：紅金

●錶徑：40mm

●厚度：10.23mm

●防水：50米

●定價：NT$918,000/限量150只

●品牌：Glashütte Original 格拉蘇蒂原創

●錶名：Senator Meissen 議員麥森腕錶（白色）

●功能：時、分指示；停秒

●機芯：36-16自動上鍊機芯

●動儲：約100小時

●材質：紅金

●錶徑：40mm

●厚度：10.23mm

●防水：50米

●定價：NT$918,000/限量150只

而除了上述錶款外，現場亦將展示格拉蘇蒂原創多款現行系列作品，提供收藏家近距離比較與鑑賞的機會。

格拉蘇蒂原創 180週年展覽

日期：11/8(六)-11/28(五)

地點：寶鴻堂鐘表台北忠孝店（台北市忠孝東路四段335號）

TEL：02-2775-2158

