錶壇焦點／與Glashütte最近的距離！格拉蘇蒂原創180週年展 in 寶鴻堂鐘表台北忠孝店
有去過位於德東的格拉蘇蒂（Glashütte）嗎?首先你必須先飛到薩克森邦的首府，易北河穿城而過、宮廷文化深厚的德勒斯登（Dresden）。再往南約半小時車程，就可以抵達山谷之間的前銀礦城--格拉蘇蒂。1845 年，費迪南德・阿道夫・朗格在此建立工坊，1878年更創立了製錶學校，逐步打造完整且自成一格的德國鐘錶工藝體系。
格拉蘇蒂目前已是德國高級製錶品牌的聚集地，如果對於德國製錶有著濃厚興趣的錶迷，建議去德勒斯登觀光時可以順道一遊。其中最值得一看的則首推格拉蘇蒂德國鐘錶博物館（German Watch Museum Glashütte），以1878年的製錶學校建物改裝而成，裡面包含了完整的格拉蘇蒂與德國製錶史介紹，以及無數的珍貴藏品。
但不是每個人都有那個時間與預算前往格拉蘇蒂朝聖。掐指一算，Glashütte Original格拉蘇蒂原創今年適逢品牌 180 週年。而為了讓台灣的愛錶人士可以更深入了解德國高級製錶的工藝與文化，格拉蘇蒂原創特別與寶鴻堂鐘錶台北忠孝店攜手合作，舉辦「格拉蘇蒂原創180週年展」。除了從格拉蘇蒂空運多件古董懷錶與製錶工具外，也同步展出多件2025年新作錶款，讓台灣錶迷不用出國，也可以體會到濃郁的德國製錶工藝文化。
「PanoMaticLunar 偏心月相腕錶180週年紀念版」無疑是此次展示的焦點。品牌首度以砂金石材質製作錶盤，呈現均勻細微的星點反光。偏心時、分針與小秒針皆採用白金材質打造，時、分針更覆有SuperLumiNova®夜光塗層，搭配白金製成的時標，與深藍色砂金石錶盤相得益彰。右側為無分隔線的兩位數大日曆視窗，數字排列平整無段差 。月相顯示位於 2 點鐘方向，月球以白色珍珠母貝製作，藍色砂金石月相底盤則與錶盤同材質，使整體更為一致。40毫米直徑錶殼為鉑金材質打造，並可搭配藍色鱷魚皮或尼龍編織錶帶兩種選擇，使錶款整體呈現低調高雅的視覺效果。
搭載自製 Calibre 92 自動上鍊機芯，採用矽游絲可減少磁場與溫度變化影響；振頻為4Hz，動力儲存約 100 小時，足以應付日常佩戴。透過透明底蓋則可鑑賞電鍍灰色四分之三夾板、雙鵝頸擺輪微調機構，及格拉蘇蒂柱狀紋等典型格拉蘇蒂製錶傳統機芯修飾。限量 180 枚，「PanoMaticLunar 偏心月相腕錶180週年紀念版」以最低調奢華的語彙，訴說了品牌180年來的工藝傳承。
●品牌：Glashütte Original 格拉蘇蒂原創
●錶名：PanoMaticLunar 偏心月相腕錶180週年紀念版
●功能：時、分、秒指示；大日期、月相顯示
●機芯：92-14自動上鍊機芯
●動儲：約100小時
●材質：鉑金
●錶徑：40mm
●厚度：12.8mm
●防水：100米
●定價：NT$1,197,000/限量180只
結合了製錶工藝與瓷繪藝術，與MEISSEN麥森瓷器合作的「Senator Meissen 議員麥森腕錶」系列絕對是藏家的追逐標的！麥森為歐洲首家瓷藝工坊，距離德勒斯登僅約25公里，由薩克森選帝侯August der Starke於1710年下令創立，至今已315年。其燒製與繪飾工藝至今仍沿用傳統流程。
「Senator Meissen 議員麥森腕錶」的錶盤以薄瓷圓片製作，需先經約 1400°C 的高溫燒成，形成平整且密度穩定的基底。通過檢驗後，工匠以細筆逐步手繪裝飾圖樣、文字與羅馬數字。顏料並非一次到位，而是分層施作，每上一層就需再以約 900°C 窯火固定色澤。多次疊烤後，才能得到均勻、穩定、不暈染的最終成品。錶殼與時、分針皆為紅金材質打造，針尖並略為彎曲以配合錶盤弧度。
為了讓腕錶更為纖薄，「Senator Meissen 議員麥森腕錶」搭載厚度僅4.6毫米的Calibre 36-16自動上鍊機芯。具備矽游絲、停秒功能與約 100 小時動力儲存。透過藍寶石水晶底蓋可看到 Calibre 36-16 的裝飾細節，如四分之三夾板、格拉蘇蒂柱狀紋飾、手工精雕擺輪夾板、以旭日紋潤飾的發條盒等。鏤空自動盤更以 21K 金配重並飾以雙 G 標誌。機芯邊緣倒角、拋光處理及藍鋼螺絲亦充滿匠人藝魂，與錶盤的瓷繪風格一致。
●品牌：Glashütte Original 格拉蘇蒂原創
●錶名：Senator Meissen 議員麥森腕錶（拼貼藝術）
●功能：時、分指示；停秒
●機芯：36-16自動上鍊機芯
●動儲：約100小時
●材質：紅金
●錶徑：40mm
●厚度：10.23mm
●防水：50米
●定價：NT$1,102,000/限量8只/專賣店限定款
●品牌：Glashütte Original 格拉蘇蒂原創
●錶名：Senator Meissen 議員麥森腕錶（青瓷綠色）
●功能：時、分指示；停秒
●機芯：36-16自動上鍊機芯
●動儲：約100小時
●材質：紅金
●錶徑：40mm
●厚度：10.23mm
●防水：50米
●定價：NT$918,000/限量150只
●品牌：Glashütte Original 格拉蘇蒂原創
●錶名：Senator Meissen 議員麥森腕錶（白色）
●功能：時、分指示；停秒
●機芯：36-16自動上鍊機芯
●動儲：約100小時
●材質：紅金
●錶徑：40mm
●厚度：10.23mm
●防水：50米
●定價：NT$918,000/限量150只
而除了上述錶款外，現場亦將展示格拉蘇蒂原創多款現行系列作品，提供收藏家近距離比較與鑑賞的機會。
格拉蘇蒂原創 180週年展覽
日期：11/8(六)-11/28(五)
地點：寶鴻堂鐘表台北忠孝店（台北市忠孝東路四段335號）
TEL：02-2775-2158
更多鏡週刊報導
【新錶2024】來自德國的銀熊貓！格拉蘇蒂原創SeaQ計時碼錶銀白新色登場
《新錶2023》年輕帥氣的參議員！格拉蘇蒂原創全新Senator Excellence萬年曆與月相腕錶
《新錶2023》煥然一新的經典名作！格拉蘇蒂原創Senator Chronometer大日曆天文台錶
其他人也在看
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 2 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照已「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 6 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 12 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 13 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 8 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 10 小時前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 8 小時前
YouTuber黃小愛交男友了！ 脫離33年母胎單身瘋狂放閃：會不會太高調？
YouTuber黃小愛常為跨性別議題發聲，她也從肉肉女，靠著中醫調理跟飲食控制，減肥超過30公斤，甚至進行胸部整形，讓她的外型越來越有女人味，33歲的她終於在上個月宣布正式脫離母胎單身，開心貼出跟圈外男友的親密合照，寫著「我交男友了」。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 9 小時前
日系車最後一搏？2025 Japan Mobility Show 日本移動展5大看點曝光
2025 Japan Mobility Show是近期車壇熱點，看著日本車廠傾巢祭出壓箱寶，彬彬有禮地向全世界展示獨家絕學。你一定想知道本屆車展有哪些重點？日本汽車產業要往哪裡走？讓我們看下去。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 15 小時前
王子二次聲明有貓膩！網見這句驚呼是真愛 曝一招可挽回形象
男星范姜彥豐上月29日在社群上毀滅式爆料，控訴妻子粿粿婚內出軌，對象還是自己的知心好友「王子」邱勝翊，引發軒然大波。對此王子二度發聲明表示錯就是錯，沒有任何理由跟藉⼝，也提到有跟范姜彥豐談賠償一事，希望可以分期，卻遭到拒絕。對此網友驚呼看到這句話，證明王子對粿粿是真愛，曝一招或許可挽回形象。中時新聞網 ・ 22 小時前