錶壇焦點／透視時間之型態！HUBLOT 村上隆 × Daniel Arsham限量錶款首次同展台北101

時間的形態看起來抽象，但當 HUBLOT宇舶將「MP-15 村上隆藍寶石陀飛輪腕錶」與「MP-17 Arsham Splash 藍寶石鈦金十日動力儲存腕錶」放在同一空間時，這個概念反而變得具體。宇舶一直用材質融合的方式創作腕錶，也善於把藝術家的語彙融入機械結構，讓腕錶的存在感更明確。近期這兩款藍寶石材質的藝術家聯名錶款同時在台北 101 HUBLOT宇舶錶專賣店展出，光線、材質與機械節奏交織，讓觀者能用更直接的方式理解時間的多種樣貌。

廣告 廣告

MP-15 與 MP-17 的外殼都以藍寶石打造。透光、霧化與折射形成層層視覺變化，也成為整體造型的重心。MP-15 採用村上隆代表性的微笑小花造型，十二片花瓣以藍寶石切削而成，加工過程需要反覆調整刀具角度，邊緣才能乾淨利落，光線經過時才會自然沿著花瓣輪廓滑動。

MP-152對村上隆來說是「夢想成真」般的存在，甚至笑稱「這輩子已經可以滿足地往生了」。 。MP-15將村上隆的標誌性「微笑小花」轉化為透明雕塑，以完整藍寶石打造十二瓣立體花瓣。 MP-15中心搭載宇舶首款中置飛行陀飛輪機芯，營造宛如「零重力」般懸浮的視覺效果。

錶款搭載宇舶首款中置飛行陀飛輪手上鍊機芯HUB9015，動力儲存約 150 小時。陀飛輪位於花蕊正中央，視覺上像是懸浮在空中，讓整個結構有一種輕盈的「零重力」效果。這個安排讓時間運作的核心被明確呈現，也讓機械的律動更容易被讀取。村上隆看到成品時相當驚訝，因為藍寶石的加工向來困難，他原本不認為這種造型能順利成形，甚至半開玩笑地說看到成品後「人生已經無憾」。

●品牌：HUBLOT宇舶

●錶名：MP-15村上隆藍寶石陀飛輪腕錶

●功能：時、分指示；中置陀飛輪

●機芯：HUB9015手上鍊機芯

●動儲：約150小時

●材質：藍寶石水晶

●錶徑：42mm

●厚度：13.4mm

●防水：30米

●定價：NT$10,185,000/限量50只

MP-17 的切入方向不同，它把時間放在材質的層次感中。霧面與透明共存，使機芯像被包覆在微結霜的空間裡，視覺焦點從光線移向材質本身的肌理。藍寶石錶圈以雷射雕刻出水波紋理，需要在高壓與高溫下精準調整霧化程度，光線能穿透但不至於完全透亮，呈現柔和的散射效果。只要紋理分布不均，成品就無法挽救，只能重新製作。

Daniel Arsham 長期以「虛構考古學」概念創作，讓現代物件看起來像是未來出土的遺跡。 雷射雕刻水波紋理藍寶石水晶錶圈。 HUB1205 Meca-10 手上鍊機芯延續自Meca-10 系列，但經過重新設計以契合MP-17 Arsham Splash的42毫米錶徑。

Arsham 為 MP-17 設計了非對稱結構，這在高級製錶裡相當少見，因為大多數腕錶仍偏好幾何平衡。搭載自製 HUB1205 Meca-10 手上鍊機芯，源自品牌 Meca-10 系列，並重新調整結構以適配 42 毫米錶殼。雙發條盒經串聯後可輸出長達約 240 小時的動力，維持十天穩定運作。

錶殼與錶圈採用磨砂藍寶石水晶、五級鈦金屬與橡膠異材質融合而成，將品牌核心理念「融合的藝術（Art of Fusion）」化為具象語言。

這兩款藍寶石腕錶以不同方式詮釋時間的形態。透明讓時間清晰，霧面增加深度。機芯依舊以固定節奏運作，但材質與光線的變化會改變觀者的感受。當時間被放進藍寶石結構裡時，它不再只存在於指針與刻度，而會在光影交錯、線條延伸與材質紋理之間，呈現出新的樣貌。

●品牌：HUBLOT宇舶

●錶名：MP-17 Arsham Splash藍寶石鈦金十日動力儲存腕錶

●功能：時、分、秒、10日動力儲存指示

●機芯：HUB1205 Meca-10手上鍊機芯

●動儲：240小時

●材質：五級鈦

●錶徑：42mm

●厚度：15.35mm

●防水：50米

●定價：NT$2,140,000/限量99只

HUBLOT宇舶錶專賣店

地址 臺北101購物中心2樓（臺北市信義區市府路45號2樓）

電話 +886 2-8101-8266

更多鏡週刊報導

新錶2025／90度角的結構秩序！HUBLOT Square Bang陀飛輪四日動力儲存腕錶

新錶2025／形如流水，芯無止境！HUBLOT MP-17 Arsham Splash藍寶石鈦金十日動力儲存腕錶

錶壇焦點／140億之男！HUBLOT最新品牌大使Patrick Mahomes到底是何許人物?