鏡週刊Mirror Media

錶壇焦點／重新定義奢華的概念！SWATCH創意有聲、藝術無價的古根漢聯名系列

王偲宸 Amanda Wang

「10幾年前我來到這裡，跟打算接手和平飯店的業主洽談，希望他們能把這裡交給我這個穿著便服、而非打著領帶的瑞士人。我告訴他們我想做的是精品，但精品並不代表昂貴，我們的目標不是高不可攀的奢華、而是匠心獨具的創意，藝術才是最終極的奢侈品。」SWATCH集團執行長Nick Hayek錄了一段影片，在Swatch Art Peace Hotel斯沃琪和平飯店藝術中心15週年慶典的活動上這樣說著。他完美的詮釋了SWATCH的價值，它的獨特不在於它的價位昂貴、反而是它的價格親民，所以人人都可以在它五花八門的主題裡面對應出自己的模樣。SWATCH的天馬行空可以容納每個人的獨特，當你找到自己是誰的時候，便服也可以戰勝領帶，信念就是一種奢華。

廣告
SWATCH × Guggenheim系列的靈感來自四件世界名作，其中三件來自位於紐約古根漢美術館的館藏作品，美國抽象表現主義之父Jackson Pollock的《Alchemy》（左二），則來自威尼斯的佩姬古根漢美術館。
SWATCH × Guggenheim系列的靈感來自四件世界名作，其中三件來自位於紐約古根漢美術館的館藏作品，美國抽象表現主義之父Jackson Pollock的《Alchemy》（左二），則來自威尼斯的佩姬古根漢美術館。

一場品牌活動裡現場所有人都戴著這個品牌的手錶，而且沒有一款是重複的，這真的是SWATCH才造就的出來之現象。SWATCH為了Swatch Art Peace Hotel斯沃琪和平飯店藝術中心的15週年，在上海舉辦了慶典，除了慶祝週年紀念之外，也順勢發表了和紐約及威尼斯的古根漢美術館聯名的四款手錶。SWATCH Art Peace Hotel行政總裁Carlo Giordanetti（以下簡稱Carlo）在訪談中提到，SWATCH和博物館們合作的Art Journey計畫開始於2018年，羅浮宮、MoMA等世界級博物館都是他們聯名的對象，這次和古根漢美術館持續合作的新主題加入，又逐步擴大了Art Journey的版圖。

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

Carlo表示SWATCH的理念是要消弭博物館和大眾之間的距離感，讓藝術不再遙遠而神秘，當莫內的作品被轉化在SWATCH的錶款之上，它就成為人人都負擔得起的藝術，這也是這個計畫的初衷。而且SWATCH的聯名不只是把畫作直接移轉到手錶上這麼直譯，而是透過解構、翻玩，把藝術家作品的精髓提煉出來，再翻譯成用來和大眾溝通的語言，所以SWATCH的作品總是充斥讓人會心一笑的討喜感，像是彩蛋那樣用細節打出摩斯密碼跟藝術迷們對話。

  1. Degas’s Dancers｜型號SO28Z131／錶徑 34mm／時、分、秒指示／石英機芯／防水3大氣壓／定價NT$3,150
    Degas’s Dancers｜型號SO28Z131／錶徑 34mm／時、分、秒指示／石英機芯／防水3大氣壓／定價NT$3,150
  2. Klee's Bavarian Don Giovanni｜型號SO28Z703／錶徑34mm／時、分、秒指示／石英機芯／防水3大氣壓／定價NT$3,150
    Klee's Bavarian Don Giovanni｜型號SO28Z703／錶徑34mm／時、分、秒指示／石英機芯／防水3大氣壓／定價NT$3,150
  3. Monet's Palazzo Ducale｜型號SO29Z150／錶徑41mm／時、分、秒指示／石英機芯／防水3大氣壓／定價NT$3,450
    Monet's Palazzo Ducale｜型號SO29Z150／錶徑41mm／時、分、秒指示／石英機芯／防水3大氣壓／定價NT$3,450
  4. Pollock's Alchemy｜型號SUOZ366／錶徑41mm／時、分、秒指示／石英機芯／防水3大氣壓／定價NT$3,450
    Pollock's Alchemy｜型號SUOZ366／錶徑41mm／時、分、秒指示／石英機芯／防水3大氣壓／定價NT$3,450

這次發表的SWATCH X Guggenheim系列，總共包含四款手錶，分別來自Edgar Degas、Paul Klee、Claude Monet和Jackson Pollock的作品，衍生出的靈感。這次的錶款有一個特別的地方，就是它們的秒針都是等長的，Carlo笑著解釋說，這是象徵紐約和威尼斯兩間古根漢美術館平等且和諧的連結，而且每款作品也都藏有小心思在裡頭。例如莫內的《The Palazzo Ducale, Seen from San Giorgio Maggiore》錶款在面盤上點綴了夜光、波洛克《Alchemy》款式的啞光銀色則源自原畫作中使用的汽車漆，這些用心是SWATCH在創作上的慣例，為「致敬」做了非常有誠意的示範，同時也呼應了Carlo在訪談中提到的，如果要用一個字形容SWATCH，他會說是「聰明（Smart）」。

  1. SWATCH為了Swatch Art Peace Hotel斯沃琪和平飯店藝術中心的15週年，在上海和平飯店藝術中心舉辦了Art Journey 2026主題展覽，展期為1月16日至2月15日，聚集20多位現任或曾經於Swatch Art Peace Hotel駐村的藝術家作品。展覽免費開放，可線上預約參觀時段。
    SWATCH為了Swatch Art Peace Hotel斯沃琪和平飯店藝術中心的15週年，在上海和平飯店藝術中心舉辦了Art Journey 2026主題展覽，展期為1月16日至2月15日，聚集20多位現任或曾經於Swatch Art Peace Hotel駐村的藝術家作品。展覽免費開放，可線上預約參觀時段。
  2. SWATCH為了Swatch Art Peace Hotel斯沃琪和平飯店藝術中心的15週年，在上海和平飯店藝術中心舉辦了Art Journey 2026主題展覽，展期為1月16日至2月15日，聚集20多位現任或曾經於Swatch Art Peace Hotel駐村的藝術家作品。展覽免費開放，可線上預約參觀時段。
    SWATCH為了Swatch Art Peace Hotel斯沃琪和平飯店藝術中心的15週年，在上海和平飯店藝術中心舉辦了Art Journey 2026主題展覽，展期為1月16日至2月15日，聚集20多位現任或曾經於Swatch Art Peace Hotel駐村的藝術家作品。展覽免費開放，可線上預約參觀時段。
  3. SWATCH為了Swatch Art Peace Hotel斯沃琪和平飯店藝術中心的15週年，在上海和平飯店藝術中心舉辦了Art Journey 2026主題展覽，展期為1月16日至2月15日，聚集20多位現任或曾經於Swatch Art Peace Hotel駐村的藝術家作品。展覽免費開放，可線上預約參觀時段。
    SWATCH為了Swatch Art Peace Hotel斯沃琪和平飯店藝術中心的15週年，在上海和平飯店藝術中心舉辦了Art Journey 2026主題展覽，展期為1月16日至2月15日，聚集20多位現任或曾經於Swatch Art Peace Hotel駐村的藝術家作品。展覽免費開放，可線上預約參觀時段。

「SWATCH既是藝術品也是配件，它總是能充滿智慧的找到解決方案運用在作品中，讓人會心一笑之際又能完整表達自己，所以我會用『聰明（Smart）』來形容它，而且Smart這個字也包含art喔！」說完這一段Carlo俏皮的眨了眨眼。這次和SWATCH總廠團隊接觸的經驗，讓我覺得他們很像在迪士尼樂園裡工作的員工，看起來總是充滿笑容的面對自己的工作，而且對每件事情都很有熱情，像是個還在探索世界的孩子那般擁有好奇心。當我問了Carlo在SWATCH工作的期間有沒有遇到瓶頸導致很想放棄的時候，Carlo想著一下認真的回答說：「放棄從來都不是SWATCH的選項。」SWATCH讓他學到最重要的一課，就是思維的轉換，當一條路行不通時，就會迅速切換思考模式找到解決方法，而且SWATCH的主題涉獵的範疇很多元，這樣的多樣化就像是「逃生路線」一樣，總是能在困境之際找到出路。訪問當天我穿著一件Minnie的針織背心，早上就被排滿採訪的Carlo一看到我的當下，絲毫沒有疲態的神采奕奕笑著打招呼「Hello, Minnie Mouse!」像是個頑童般總是能找到樂觀面對生活的方式，Carlo是這樣，他深深認同的SWATCH也是這樣，這就是SWATCH改變世界的方式，用詩意代替武器挑戰所有的困境，以熱情讓自己強大起來。

更多鏡週刊報導
錶廠直擊／前進SWATCH錶廠，探索SISTEM51機芯生產基地
【新錶2022】攜手龐畢度藝術中心打造特殊系列，跟著SWATCH博物館巡禮！
【錶壇焦點】滷肉飯？珍珠奶茶？創作一款SWATCH台灣限定款吧！

其他人也在看

曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字

曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字

生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。

民視健康長照網 ・ 9 小時前157
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢　啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光

蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢　啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光

廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...

CTWANT ・ 3 小時前73
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」　他傻眼：小學弄丟的

24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」　他傻眼：小學弄丟的

《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...

CTWANT ・ 1 天前47
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」　驚人內幕遭挖

生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」　驚人內幕遭挖

47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前122
台灣新生兒10年少一半！少子化將致房市崩盤？他嗆「別被單細胞邏輯綁架」

台灣新生兒10年少一半！少子化將致房市崩盤？他嗆「別被單細胞邏輯綁架」

台灣少子化現象日益嚴峻，根據內政部最新公布人口統計速報，2025全年的新生兒數量，僅約為10年前的一半，創下歷史新低！面對少子化現象，網上掀起討論，有網友認為生育率銳減，將導致房屋供給過剩，有房產專家認為，人口變化對市場最直接的影響，在於鄉村房價跌，都市房價漲，另有知名房市部落客「老黃房市筆記」直言：「少子化導致房市崩盤？別被這種『單細胞邏輯』綁架了」。

Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 15 小時前60
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政

獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政

即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。

民視 ・ 9 小時前163

力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成

【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務

財訊快報 ・ 16 小時前5
鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異

鄭伊健「第1天拍戲就被嚇爛」 曝台灣跟香港劇組巨大差異

鄭伊健19日為新戲《百萬人推裡》宣傳，特別赴台出席記者會，同劇的婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）也一同出席，受訪時鄭伊健表示，自己第一天開拍就嚇到，坦承一開始非常不習慣。

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前24
美喊記憶體課100%關稅！外媒點2台廠有麻煩

美喊記憶體課100%關稅！外媒點2台廠有麻煩

[NOWnews今日新聞]記憶體報價自2025年下半年起漲，市場出現結構性失衡，相關個股因報價上漲獲利大飆升，連帶讓股價大幅上漲，台股記憶體概念股飆風不止；不過，美國商務部長盧特尼克近日揚言對記憶體課...

今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前44
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」

柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」

2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。

中天新聞網 ・ 12 小時前798
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病

「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病

生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。

民視 ・ 1 天前57
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸　恐濕冷5天「最凍時段曝」

-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸　恐濕冷5天「最凍時段曝」

小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前11
50%人都有！張嘴「乳白顆粒」飄惡臭　醫曝台灣人1壞習慣害的

50%人都有！張嘴「乳白顆粒」飄惡臭　醫曝台灣人1壞習慣害的

發現喉嚨卡卡或「口氣」突然變差，除了可能是肝功能變差或胃食道逆流，也有很大機率是口腔裡長了「不速之客」扁桃腺結石。耳鼻喉科醫師李晏廷提醒，扁桃腺結石除了常見的喉嚨卡卡、口臭之外，還有兩個特殊症狀常被忽略。

三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前1
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照　陳漢典心疼老婆「一人兼多差」

Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照　陳漢典心疼老婆「一人兼多差」

陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。

鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前30
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣

預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣

台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。​吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......

風傳媒 ・ 1 天前707
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱　陌生大媽突脫口：好醜

「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱　陌生大媽突脫口：好醜

來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前57
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人

日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人

消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......

風傳媒 ・ 2 天前36
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人

收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人

國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。

民視健康長照網 ・ 10 小時前1
幸福人夫！陳冠希45歲近況照曝光　網驚：撞臉毛利小五郎

幸福人夫！陳冠希45歲近況照曝光　網驚：撞臉毛利小五郎

藝人陳冠希雖然近年將生活重心移往海外，一舉一動仍是外界關注焦點。近日，有粉絲在洛杉磯聖蓋博的一間知名中餐廳遇見陳冠希一家三口，他和愛妻秦舒培與8歲女兒Alaia一同出席親友婚宴。然而，陳冠希因一身特殊打扮與滄桑神態引發熱議，讓網友驚呼超像《名偵探柯南》裡的毛利小五郎！

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前14
強烈冷氣團今晚報到！專家曝「急凍5天」　1地下探6度C

強烈冷氣團今晚報到！專家曝「急凍5天」　1地下探6度C

今（19）日各地早晚較涼，低溫普遍為13到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫約20至23度，中南部及花東約25至27度，不過，晚上起隨著強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫將進一步下降。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，這波強烈冷氣團預計將持續至週五（23日），預測馬祖低溫6-8度。

三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前3