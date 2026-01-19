錶壇焦點／重新定義奢華的概念！SWATCH創意有聲、藝術無價的古根漢聯名系列

「10幾年前我來到這裡，跟打算接手和平飯店的業主洽談，希望他們能把這裡交給我這個穿著便服、而非打著領帶的瑞士人。我告訴他們我想做的是精品，但精品並不代表昂貴，我們的目標不是高不可攀的奢華、而是匠心獨具的創意，藝術才是最終極的奢侈品。」SWATCH集團執行長Nick Hayek錄了一段影片，在Swatch Art Peace Hotel斯沃琪和平飯店藝術中心15週年慶典的活動上這樣說著。他完美的詮釋了SWATCH的價值，它的獨特不在於它的價位昂貴、反而是它的價格親民，所以人人都可以在它五花八門的主題裡面對應出自己的模樣。SWATCH的天馬行空可以容納每個人的獨特，當你找到自己是誰的時候，便服也可以戰勝領帶，信念就是一種奢華。

SWATCH × Guggenheim系列的靈感來自四件世界名作，其中三件來自位於紐約古根漢美術館的館藏作品，美國抽象表現主義之父Jackson Pollock的《Alchemy》（左二），則來自威尼斯的佩姬古根漢美術館。

一場品牌活動裡現場所有人都戴著這個品牌的手錶，而且沒有一款是重複的，這真的是SWATCH才造就的出來之現象。SWATCH為了Swatch Art Peace Hotel斯沃琪和平飯店藝術中心的15週年，在上海舉辦了慶典，除了慶祝週年紀念之外，也順勢發表了和紐約及威尼斯的古根漢美術館聯名的四款手錶。SWATCH Art Peace Hotel行政總裁Carlo Giordanetti（以下簡稱Carlo）在訪談中提到，SWATCH和博物館們合作的Art Journey計畫開始於2018年，羅浮宮、MoMA等世界級博物館都是他們聯名的對象，這次和古根漢美術館持續合作的新主題加入，又逐步擴大了Art Journey的版圖。

Carlo表示SWATCH的理念是要消弭博物館和大眾之間的距離感，讓藝術不再遙遠而神秘，當莫內的作品被轉化在SWATCH的錶款之上，它就成為人人都負擔得起的藝術，這也是這個計畫的初衷。而且SWATCH的聯名不只是把畫作直接移轉到手錶上這麼直譯，而是透過解構、翻玩，把藝術家作品的精髓提煉出來，再翻譯成用來和大眾溝通的語言，所以SWATCH的作品總是充斥讓人會心一笑的討喜感，像是彩蛋那樣用細節打出摩斯密碼跟藝術迷們對話。

Degas’s Dancers｜型號SO28Z131／錶徑 34mm／時、分、秒指示／石英機芯／防水3大氣壓／定價NT$3,150 Klee's Bavarian Don Giovanni｜型號SO28Z703／錶徑34mm／時、分、秒指示／石英機芯／防水3大氣壓／定價NT$3,150 Monet's Palazzo Ducale｜型號SO29Z150／錶徑41mm／時、分、秒指示／石英機芯／防水3大氣壓／定價NT$3,450 Pollock's Alchemy｜型號SUOZ366／錶徑41mm／時、分、秒指示／石英機芯／防水3大氣壓／定價NT$3,450

這次發表的SWATCH X Guggenheim系列，總共包含四款手錶，分別來自Edgar Degas、Paul Klee、Claude Monet和Jackson Pollock的作品，衍生出的靈感。這次的錶款有一個特別的地方，就是它們的秒針都是等長的，Carlo笑著解釋說，這是象徵紐約和威尼斯兩間古根漢美術館平等且和諧的連結，而且每款作品也都藏有小心思在裡頭。例如莫內的《The Palazzo Ducale, Seen from San Giorgio Maggiore》錶款在面盤上點綴了夜光、波洛克《Alchemy》款式的啞光銀色則源自原畫作中使用的汽車漆，這些用心是SWATCH在創作上的慣例，為「致敬」做了非常有誠意的示範，同時也呼應了Carlo在訪談中提到的，如果要用一個字形容SWATCH，他會說是「聰明（Smart）」。

SWATCH為了Swatch Art Peace Hotel斯沃琪和平飯店藝術中心的15週年，在上海和平飯店藝術中心舉辦了Art Journey 2026主題展覽，展期為1月16日至2月15日，聚集20多位現任或曾經於Swatch Art Peace Hotel駐村的藝術家作品。展覽免費開放，可線上預約參觀時段。

「SWATCH既是藝術品也是配件，它總是能充滿智慧的找到解決方案運用在作品中，讓人會心一笑之際又能完整表達自己，所以我會用『聰明（Smart）』來形容它，而且Smart這個字也包含art喔！」說完這一段Carlo俏皮的眨了眨眼。這次和SWATCH總廠團隊接觸的經驗，讓我覺得他們很像在迪士尼樂園裡工作的員工，看起來總是充滿笑容的面對自己的工作，而且對每件事情都很有熱情，像是個還在探索世界的孩子那般擁有好奇心。當我問了Carlo在SWATCH工作的期間有沒有遇到瓶頸導致很想放棄的時候，Carlo想著一下認真的回答說：「放棄從來都不是SWATCH的選項。」SWATCH讓他學到最重要的一課，就是思維的轉換，當一條路行不通時，就會迅速切換思考模式找到解決方法，而且SWATCH的主題涉獵的範疇很多元，這樣的多樣化就像是「逃生路線」一樣，總是能在困境之際找到出路。訪問當天我穿著一件Minnie的針織背心，早上就被排滿採訪的Carlo一看到我的當下，絲毫沒有疲態的神采奕奕笑著打招呼「Hello, Minnie Mouse!」像是個頑童般總是能找到樂觀面對生活的方式，Carlo是這樣，他深深認同的SWATCH也是這樣，這就是SWATCH改變世界的方式，用詩意代替武器挑戰所有的困境，以熱情讓自己強大起來。

