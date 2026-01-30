錶壇焦點／鋼鐵陣營的新角色！G-SHOCK Full Metal系列新款介紹

從2018年GMW-B5000誕生之後，G-SHOCK正式開啓「金屬革命」，從最經典的5000系列、2022年八角形錶圈的2100系列，陸續換上金屬外衣，甚至到2024年還加入全指針的GMC-B2100，風格變得更成熟，而上述三個型號，便是目前G-SHOCK Full Metal系列的核心型號。

就G-SHOCK的品牌佈局來看，玩家們可以從最入門的G-Steel、再來是Full Metal系列，緊接著還能進階到MT-G系列，甚至是最頂級的MR-G系列，一路感受G-SHOCK金屬錶的獨特魅力。

Full Metal系列銀黑撞色新組合

近期最新的Full Metal系列新款，以相同的「銀殼黑圈」設計語彙，貫穿的Full Metal系列三個主要型號，包括GMW-B5000、GM-B2100，以及GMC-B2100。這樣的操作策略，類似於時尚圈的「膠囊系列（Capsule Collection）」，就是選擇底下幾款經典與熱賣的款式作品，用相同的設計概念，包裝成單一主題的子系列，而這也是Full Metal系列頭一次以這種形式推出新款。

Full Metal系列新的銀殼黑圈配色，其中黑色IP錶圈的質感極佳，有著近似陶瓷材質的光澤與質感。

「銀殼黑圈」看似簡單，但實際上這次的撞色組合，意外地很有層次感，亮銀色錶身搭配相對內斂的黑色IP錶圈，透過光影與折射，讓整只手錶看起來更成熟，而且它的錶圈質感相當優異，尤其是側邊的拋光處理，更有近似陶瓷圈的質感與光澤，風格極簡，但戴上手又十分有份量，讓人愛不釋手。

GMW-B5000BT-1，定價NT$18,500。

G-SHOCK

GMW-B5000BT-1

功能：時間指示；日期顯示；世界時間；計時碼錶；鬧鈴...等多項功能；Mobile Link藍牙連線

機芯：Tough Solar太陽能機芯

尺寸：49.3 × 43.2 × 13 mm

材質：精鋼

防水：200米

定價：NT$18,500

GM-B2100BT-1A，定價NT$18,500。

G-SHOCK

GM-B2100BT-1A

功能：時間指示；日期顯示；世界時間；計時碼錶；鬧鈴...等多項功能；Mobile Link藍牙連線

機芯：Tough Solar太陽能機芯

尺寸：49.8 × 44.4 × 12.8 mm

材質：精鋼

防水：200米

定價：NT$18,500

GMC-B2100BT-1A，定價NT$23,000。

G-SHOCK

GMC-B2100BT-1A

功能：時間指示；日期顯示；世界時間；計時碼錶；鬧鈴...等多項功能；Mobile Link藍牙連線

機芯：Tough Solar太陽能機芯

尺寸：51.3 × 46.3 × 12.4 mm

材質：精鋼

防水：200米

定價：NT$23,000

AI助力新進化！GMW-BZ5000系列

先前MT-G系列上使用AI協力打造出MTG-B4000之後， G-SHOCK這次把AI協力設計導入Full Metal全金屬系列，推出GMW-BZ5000，還將之前GW-BX5600使用在的MIP LCD顯示器，引進這款作品之中，是G-SHOCK 5000經典型號的全新篇章。全新造型的錶圈，以及上下連結的方式，有別於過往錶圈完整覆蓋錶殼的設計，透過正面螺絲固定，使錶側呈現金屬零件相互嵌合的複雜層次，要達到此設計，G-SHOCK運用AI深入分析衝擊資料並進行模擬，以優化各零件的3D建模，內置彈性樹脂保護器在受衝擊時會暫時變形吸震，使腕錶在保有全金屬時尚外觀的同時，依然符合品牌引以為傲的耐衝擊性能。

GMW-BZ5000BD-1，定價NT$21,000。

GMW-BZ5000D-1，定價NT$19,500。

於MIP LCD顯示器有著高對比與寬廣視角，在陽光直射下依舊保持卓越的易讀性，同時在不同角度底下也能清晰顯時。同時它有著更細緻的視覺畫面，使用者還可透過按鈕切換4種時間排列模式，搭配標準風格(STANDARD)與經典風格(CLASSSIC)的2種字體，共有8種顯示風格，帶來更自由的視覺選擇。

GMW-BZ5000GD-9，定價NT$21,000。

CASIO G-SHOCK

GMW-BZ5000

功能：時間指示；日期顯示；世界時間；計時碼錶；鬧鈴...等多項功能；Mobile Link藍牙連線

機芯：Tough Solar太陽能機芯

尺寸：49.3 × 43.6 × 13 mm

材質：精鋼

防水：200米

定價：NT$19,500~21,000

G-SHOCK攜手日本東洋鋼鐵TOYO STEEL ，打造超酷的專屬工具收納盒，日本製造，帶有象徵性的G字樣，想收藏了嗎？

近日G-SHOCK特別攜手日本東洋鋼鐵TOYO STEEL ，打造獨特的專屬工具收納盒，即日起於CASIO官網及CASIO概念店(含Outlet)，購買建議售價滿萬元之G-SHOCK錶款或於Outlet單筆消費滿6千，即可獲贈TOYO STEEL單層工具盒，恕不累贈，數量有限，送完為止。鐵盒設計延續 G-SHOCK 一貫的工業風實用設計，G型字體上蓋搭配火紅外觀色澤，日本原裝進口，鋼製一體成型，堅固耐用且堆疊不易滑動，可用來收納工具、配件，或作為桌邊的小物整理。

活動網址： http://gshock.casio.com/tw/g-news/2026/2026_gshock_recommendation/

