錶壇焦點／關於Integral找到名字的故事！RADO Integral 40週年新作發表

RADO Integral 40-Year Anniversary Edition｜錶徑28.0 mm X 39.8mm／高科技陶瓷及PVD不鏽鋼材質／時、分、日期指示／石英機芯／定價NT$82,300（限量1986只）

日本漫畫《葬送的芙莉蓮》裡面有個魔法使，具備「什麼都砍的斷」的魔法，關鍵是只要能想像得出那個畫面，覺得什麼都可以砍斷，那就一定做得到。當RADO執行長Adrian Bosshard活動時在台上簡報，說出“If we can imagine it, we can make it.”的slogan時，當下想到的就是芙莉蓮裡面的這個設定。2026年是RADO Integral系列、同時也是他們高科技陶瓷製錶的40週年，RADO選在自家陶瓷廠Comadur舉辦新作的國際發表會，進門時廠方人員笑著歡迎我們說「歡迎來到魔法的世界」時，一切好像都兜起來了。

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一直以來都很想參觀RADO的陶瓷廠，一來是在鐘錶產業，關於陶瓷好像沒有太多很細微的資訊探討；再者也很好奇身為高科技陶瓷的專業戶，能在陶瓷還沒開始在鐘錶業普及之前，就開始研發的RADO，到底有什麼秘訣可以把一項技術做到不斷超越以前的自己。今年適逢RADO高科技陶瓷製錶40週年，RADO也選在瑞士舉辦了盛大的國際發表會，在Watches & Wonders開展前邀請大家到Comadur廠房參觀，同時也首度公開發表他們Integral 40週年的新作。

RADO高科技陶瓷40週年發表晚宴現場

當天的活動先從執行長Adrian Bosshard的簡報開始，在這一個小時的介紹中，他很完整的針對RADO做了詳細的介紹，包含各市場的銷售狀況、各系列在品牌中佔據的比重，以及對於RADO而言的產品核心等等，逐步帶領現場的媒體深入認識今年過40歲生日的壽星Integral。

Integral在1986-1990年間的平面廣告。

活動現場分成五個區塊，每個區域都有講解的專業人員，為大家解釋不同的主題，例如Integral最初的誕生、藍寶石水晶玻璃和陶瓷結合的設計、陶瓷材質的演進及專利技術等等。每個區域旁邊都擺放著珍貴的歷史文件（可惜不能拍照），以及從館藏中借調出來的錶款。從這些專業的總廠人員的口中，我們也聽到了一些有趣的故事，例如Integral的最初發想其實是來自Anatom。

故事要這裡說起。RADO在60年代所生產的DiaStar Original，引進了一種新型硬質合金材質，他們擁有這種硬質合金20年的專利，也因此壟斷了市場好一陣子。但到了1970年代末期，硬質合金的20年專利即將到期，RADO也開始擔憂未來應該怎麼繼續，因此賦予研發部門跨產業尋找新材料的任務。他們試過18K硬金屬，但硬度只有500維氏，不夠堅硬於是放棄；至於硬化鈦的硬度僅700維氏硬度，依然還是太軟。雖然在當時陶瓷也有被列入選項，但因為當時陶瓷技術在製錶業還沒有很普及，所以當時的研發目標主要還是聚焦在硬金屬。

發表會現場有多項凸顯高科技陶瓷特性的展示，圖為將不鏽鋼和陶瓷材質做親膚比較，以數據證明陶瓷質地溫潤且恆溫的特性。 這裡呈現的是陶瓷和不鏽鋼相比的耐腐蝕特性，發表會現場也將這兩種材質滴上酸性液體，實驗結果陶瓷完全沒有酸蝕的痕跡，不鏽鋼的酸蝕卻很明顯，藉此凸顯陶瓷的耐蝕性。

一邊研發新材質的同時，RADO也沒有停歇設計的腳步，Integral最早出現的紀錄可追溯至1985年11月，當時還沒有正式命名為Integral，而是以項目編號3294稱之，H型鍊節和錶殼的無縫銜接是錶款的一大特色，凸形藍寶石水晶鏡面也是為錶款而生的技術。如同前面提到的，這時候的RADO還是著重在硬金屬材質，因此鍊節也是以硬金屬製作，但到了1985年5月，在鍊節製作上突然遇到了一些問題，導致RADO必須取消當時幾千枚錶款的訂單，不過在兩天後RADO就宣布將以陶瓷材質取代硬金屬製作鍊節的消息，而且在同年10月以DiaStar Anatom的名稱發布，因為它的鍊帶設計靈感就是來自Anatom。發表之後RADO開始意識到它獨特的設計在未來大有可為，所以到了1988年便給了它Integral這個名字，呼應它鍊帶和錶殼一體成型的設計，並將它獨立成一個系列，於是從那時候開始，Integral就這麼屹立了40年。

RADO Integral Diamonds｜錶徑23mm X 32.7mm／不鏽鋼及高科技陶瓷材質／時、分指示／石英機芯／鑲鑽約0.58克拉／定價NT$148,900

活動現場的發表以Integral的40週年特別版為主軸，和1986年的初代版相比，在細節上做了優化，但整體風格看上去沒有太大的差異，主要是尺寸從當時的24.0x34.1mm，加大變成了28.0x39.8mm，H型金屬鍊節和陶瓷鍊節也變得比較寬，錶徑變大因此面盤的易讀性也跟著提升。除此之外，Integral也推出了其他的常規版本，除了一款錶圈鑲鑽的款式之外，分別有23.0x33.4mm和31.5x44.5mm兩個尺寸的各四款新作。看完Comadur陶瓷廠之後，再回過頭來看RADO的陶瓷錶款，會有種見證過它身世所以格外有感的熟悉，RADO高科技陶瓷製錶的下一個40年，不知道會發展出什麼光景，不過可以確定的是他們研發的腳步一定不會停歇，只要他們還沒有停止想像。

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