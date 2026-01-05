鏡週刊Mirror Media

錶壇焦點／2026購錶預算怎麼排？

陳哲民 Jamie Chen
瑞士鐘錶業去年繳出一張極為亮麗的成績單，好錶連發，叫錶迷與評論家們同聲讚好。追根究底，是因為2025年有許多大品牌慶祝週年紀念，才會把最厲害的研發，都集中在同一年發表完畢。

那麼，2026年總該休息一下了吧？

不！事實上，2026年也有許多特別的週年紀念日，包括勞力士、帝舵、百達翡麗、寶璣（又有？）、RICHARD MILLE與獨立製錶帕瑪強尼等。所以，收藏家們在編列年度購錶預算與品牌配置時，記得先考慮進去喔！

提到「週年紀念錶」，有人可能會覺得這就是「行銷手法」的一種，當然也是啦！不過，利用這個特殊時刻，重新回顧自身歷史、整理核心價值，對外釋放重要訊息，調整定位（例如去年大獲好評的寶璣），對品牌來說，其實是非常重要的時刻。

進入2026年，鐘錶產業即將再次迎來多個重量級里程碑。

勞力士蠔式腕錶誕生100週年

1926年，勞力士創辦人Hans Wilsdorf 發表了世界首款具備防水防塵性能的「蠔式」（Oyster）腕錶，這項技術隨後成為現代腕錶防水結構的標竿。蠔式殼殼結構不僅奠定了勞力士在運動與專業時計領域的地位，更是腕錶從「懷錶改造」走向「專業工具」的轉捩點。

雖然，這件事怎麼看都是非常厲害的大事，但勞力士會不會為此發表「蠔式錶100週年紀念款」呢？老實說，還真叫人抓不準呢！畢竟勞力士就是這麼一個難以捉摸的品牌。不過，有鑑於勞力士近期的行銷公關活動愈來愈放得開，腕錶款式的設計也非常大膽，覺得可能性極高，也許會在 Oyster Perpetual 這個系列上有些作為。

帝舵創立100週年

今年也是帝舵表（TUDOR）品牌名稱註冊100週年的特殊年份。1926年時，勞力士創辦人漢斯威爾斯多夫為了提供與勞力士同等品質，但價格更為親民的腕錶，以英國都鐸王朝的 TUDOR 為名，在日內瓦正式註冊品牌。因為帝舵的行銷一向非常靈活，一定會大肆慶祝。

百達翡麗 Nautilus 誕生 50 週年

由傳奇設計師 Gerald Genta 操刀的「金鷹」Nautilus（Ref. 3700）於1976年正式面世，今年即將慶祝50週年。資深錶迷們應該都還記得，10年前「金鷹」慶祝40週年的盛況吧！也就是在那個時候，同步帶動了奢華運動錶行情全面走揚，把原本賣不掉還可以打折的這些鍊帶運動錶，變成漲翻天的投資標的。如今，Nautilus慶祝50週年，絕對又會有驚人之舉。值得注意的是，百達翡麗已宣佈將於今年10月在米蘭舉辦大型「鐘錶藝術大展」（Grand Exhibition）。依照往例，此類展覽通常會伴隨著限量的週年紀念版或特別配色款式發表。這對於有意入手的藏家來說，將會是最重要的時刻。

寶璣陀飛輪專利 225 週年

1801年6月26日，亞伯拉罕路易寶璣（Abraham-Louis Breguet）正式獲得陀飛輪（Tourbillon）的發明專利，這項用來抵消地心引力對擺輪影響的裝置，目前已成為高級製錶最重要也最有名的代名詞。雖然去年寶璣慶祝品牌250週年時，可以說精銳盡出，但根據消息指出，寶璣其實還「留有很多手」，收藏家們絕對要注意。

帕瑪強尼品牌創立 30 週年

創立於1996年的帕瑪強尼（Parmigiani Fleurier），是獨立製錶師走向品牌化經營的成功典範。在修復大師 Michel Parmigiani的堅持下，該品牌以極致的細節處理聞名。而帕瑪強尼近年在極簡設計上取得的成功，證明「純粹主義」在高級製錶市場的競爭力，今年慶祝30週年，非常期待他們有何新作。

RICHARD MILLE 品牌迎來 25 週年

2001 年成立的Richard Mille，在短短四分之一世紀內徹底顛覆了高級製錶的定義，把高科技賽車級材料與極限抗震結構帶入腕錶世界，同時也成為「時尚奢侈腕錶」的代名詞。如今慶祝25週年，肯定將會有驚人的突破。由於RM的產量稀少且入手門檻高，有意收藏的玩家們可以開始規劃了。

