【錶廠參訪】前進CASIO山形廠，探索G-SHOCK的誕生地！

戴上我的GMW-B5000TVB-1，前進日本CASIO參訪之旅。

當收到CASIO的邀約，要前往日本參觀錶廠時，心裡有股莫名的興奮感，一來，這是CASIO久違地對媒體開放參訪，能成為少數受邀的人選感到無比開心，再者，比起過去參訪過的錶廠皆以機械錶為主，製造電子錶的CASIO生產基地，會是什麼樣貌？究竟它們是怎麼被做出來的？

戴上那只陪了我多年的G-SHOCK，回到它的出生地一探究竟。

G-SHOCK「總工廠」：CASIO山形廠（Yamagata Casio）。

從東京搭新幹線北上，歷經近三個小時的車程之後，我們來到山形縣中部的東根市，這裡被譽為日本的「果樹王國」，其中又以東根櫻桃名聞遐邇，櫻桃產量位居日本第一。這座以農產品著稱的城市，同樣孕育出全球知名的日本精密高科技產品，這裡是 G-SHOCK「總工廠」：CASIO山形廠（Yamagata Casio）的所在地。

在聽過簡報介紹之後，我們第一站來到的展示空間，一側是CASIO山形廠的歷史牆，並且陳列著旗下包括G-SHOCK、Oceanus、Pro Trek的歷史名作；展櫃內還解釋了CASIO山形廠的獨到技術，像是微型機芯馬達零件、超精細的迷你齒輪，以及面盤刻度的上色技術等。更往裡走，一座偌大的圓柱形魚缸映入眼簾，五彩繽紛的孔雀魚，悠遊在不同顏色的G-SHOCK之間，這象徵品牌的其中一項核心技術：防水性能。

CASIO山形廠展示區中，展出旗下多款歷史作品與現代錶款。 CASIO山形廠的面盤與刻度加工上色技術，可以創作多樣選擇。 CASIO山形廠最重要的關鍵技術：模具。 獨特的圓柱形魚缸，五彩繽紛的孔雀魚悠遊在G-SHOCK手錶之間。

至於中央陳列的多種特殊設備，個個都是為了「凌虐」G-SHOCK的刑具。像是把G-SHOCK固定之後，用重錘落下後的慣性擊打它，又或者讓手錶承受數公尺高落下的摧殘；還有一項道具，把是把G-SHOCK放在一個滿水的密閉空間中加壓。這一切的折磨，都是為了再度向世人驗證G-SHOCK最核心的關鍵性能：抗重力與耐衝擊的強大規格。

G-SHOCK的「刑具」們，用來宣示手錶的強大耐衝擊性能。

可以看到加壓裝置中，壓力已經明顯讓G字泡棉形變，但G-SHOCK依舊無損，展現它強大的抗壓性。

這中間還發生了一段有趣的小插曲。在G-SHOCK的抗振動構造中，有個名為αGEL®（Alpha GEL）的軟凝膠狀材料，它具備卓越的衝擊吸收能力，可吸收振動並防止因劇烈振動造成的損壞和故障。要呈現它的厲害之處，原廠人員會直接把生雞蛋近兩公尺高度丟下，來證明它的吸震能力。不過正當我們想要二次嘗試、捕捉更多畫面時，同團人員一個不小心把雞蛋丟出αGEL®區域之外，結果就是直接破蛋....但這也證明了是用真蛋來做測試啊！

αGEL®展示區，貨真價實的真蛋來測試，但不小心丟出區域外，下場就是...

緊接著我們正式踏入CASIO山形廠內部的組裝生產線。廠內的氛圍截然不同，這裡更像是一所高科技無塵室，首先印入眼簾的是縝密排列的自動化機台，整齊且規律地作業著；正當我想著「這應該就是電子錶的自動化生產流水線啊」，畫面一轉，馬上看到組裝線上的錶匠們各司其職，針對一只只G-SHOCK進行組裝，包括組裝機芯馬達齒輪、嵌入指針、鎖螺絲，到機芯與錶殼錶帶安裝的整個流程，皆由錶匠一一親自操作，配合最先進的數位儀器完成工作。它的人手組裝比例之高，加上龐大的錶匠人員數量，讓人印象深刻，也徹底顛覆我對於電子錶製程的想像。

目前CASIO全球共有五間生產廠（三間在中國，一間在泰國，一間在日本），除了生產手錶之外，CASIO山形廠作為母工廠的角色，還負責開發核心技術，包括精密的機芯馬達與零件齒輪，同時把製程經驗與技術Know-How分享給海外據點。於此同時，CASIO山形廠更擁有最關鍵的模具開發能力，要知道一間錶廠，有辦法自行生產模具是一項重要指標，意味著無需仰賴外部供應。CASIO山形廠能夠以奈米級（1/1,000 μm）超精密度製造出模具，達到超精密塑模技術，大幅精進手錶的細節。

CASIO山形廠能夠以奈米級（1/1,000 μm）超精密度製造出模具，達到超精密塑模技術，大幅精進手錶的細節。

除此之外，CASIO山形廠更是目前唯一能生產高階產品的廠區，由旗下的Premium Production Line（PPL）生產線負責，像是G-SHOCK的MR-G系列與MT-G系列，皆在此生產製作；CASIO山形廠內部還設立了錶匠勳章制度，共分成三種勳章、五個等級，僅有少數經認證、經驗豐富的菁英錶匠，方能站上PPL生產線組裝製作手錶，展現「Made in Japan」的最高水準品質。

MRG-B2000KT-3A，定價NT$200,000，限量800只。

MRG-B2000KT-3A

功能：時間指示與多種顯示功能；手機智慧藍牙連線與世界六局電波

機芯：Tough Solar太陽能電力機芯

建議售價：NT$200,000（限量800只）

G-SHOCK旗下最頂級的MR-G系列，展現Made in Japan的頂級製錶工藝之外，更經常融入日式文化主題，透出滿滿細節，像是這款最新的MRG-B2000KT-3A，以「鳳凰」作為主題，找上日本金屬工藝職人小林正雄先生，將傳統日本武士刀的刀鐔（tsuba）部件作為靈感，轉化成手錶的錶圈設計，手工雕鑿出立體的鳳凰圖騰與岩粒紋浮雕紋理；在錶圈的四顆螺絲上鑲嵌祖母綠寶石，至於面盤則裝飾了象徵驅邪寓意的箭羽圖紋。

綜觀這幾年G-SHOCK的品牌策略，「金屬化」是重點發展方向，無論是上述提到最頂級的MR-G系列、高階MT-G系列，還有熱銷的Full Metal系列，都是採用金屬材質錶殼，並且強調更細膩的表面處理，過去「G-SHOCK等於膠錶」的刻板印象，如今已被徹底顛覆。以G-SHOCK最經典的「5000系列」小方塊為例，2017年換上金屬外殼的GMW-B5000全金屬系列席捲全球，之後展開不同的配色選項，更嘗試過鈦金屬、碳纖維的組合，甚至還推出最頂級小方塊MRG-B5000。而5000系列家族的最新成員GMW-BZ5000，則是導入時下最夯的AI議題，是經典款式的又一次進化。

GMW-BZ5000D-1，定價NT$19,500。

GMW-BZ5000D-1

功能：時間指示與多種顯示功能；手機智慧藍牙連線與世界六局電波

機芯：Tough Solar太陽能電力機芯

建議售價：NT$19,500

全新GMW-BZ5000再次透過AI協力打造出全新錶殼結構，有別於過往錶圈完整覆蓋錶殼的設計，此次改以透過正面螺絲固定，錶側呈現金屬零件相互嵌合的複雜層次，透過AI深入分析衝擊資料並進行模擬，依然符合品牌引以為傲的耐衝擊性能。此外更導入新的MIP LCD顯示器，有著高對比與寬廣視角，在陽光直射下依舊保持卓越的易讀性，同時在不同角度底下也能清晰顯時。還可切換4種時間排列模式，搭配標準風格(STANDARD)與經典風格(CLASSSIC)的2種字體，共有8種顯示風格。

「在G-SHOCK的開發過程中，最重要的一點在於如何定義並實現品牌最核心的『耐衝擊性』，而透過AI進行分析，可以了解到更精確的結構面向或是設計方法，讓我們為使用者提供前所未有的產品。」負責所有G-SHOCK開發的CASIO時計事業部產品企劃部總經理齋藤慎司強調，AI是用於製作工程與結構分析，而非外觀設計，相同的例子也出現在今年新的MTG-B4000系列，經由AI計算出的複合材質殼型，具備強大抗衝擊力的同時，得以在造型上有嶄新突破。

CASIO時計事業部產品企劃部總經理齋藤慎司表示，在開發產品時，要以使用者為核心需求去著手設計。

這幾年G-SHOCK在高端產品線有越來越著重的趨勢，其中包括高階的MT-G系列與最頂級的MR-G系列。在問及兩個系列扮演的角色與任務時，齋藤慎司先生說，MT-G系列追求的就是給使用者帶來驚喜，在工法與設計上可以有更多實驗性的做法；至於位居頂點的MR-G系列，則是維持核心本質的耐衝擊性能之上，強調加工技術與工藝面向，帶來最高級別的品質與規格，做到與瑞士名錶比肩的商品。

整體來看，G-SHOCK目前仍然聚焦在CMF（Color Material and Finishing，色彩、材質、及表面處理工藝）的變化，不時加入一些聯名合作或特殊主題來吸引玩家。採訪的最後，我好奇問了齋藤慎司先生，在精鋼、鈦金屬，甚至是鍛造碳纖維之後，會想要挑戰什麼樣材質的G-SHOCK？「可能是陶瓷吧。但如果要顧及到G-SHOCK的抗衝擊特性，就是一項超艱鉅的挑戰，如果真的做出來了，應該會很酷吧？」

