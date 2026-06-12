錶誌／IWST 匠心獨具時間藝術展 2026 報導：養一隻L’Epée 1839的機械壁虎！

過去我們提到L’Epée 1839，應該多數人會想到那些與機械工藝結合的有趣主題，舉凡跑車、飛船、戰鬥機、太空梭，甚至是機器人，一座座「機械玩具」讓所有男人們變成男孩，目不轉睛的一直盯著看！L’Epée 1839的創意角色還不僅止於「無機物」，先前更是有蜘蛛座鐘，猶如科幻故事裡才會出現的機械生物，成為品牌的經典主題之一。

這次L’Epée 1839又要展示新的「機械寵物」了，是全新的The Gekko壁虎座鐘。

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市場上L’Epée 1839的座鐘工藝敢說第二，應該沒有人敢稱第一，作為超過185年的頂級座鐘製造商，L’Epée 1839過去除了自己生產座鐘，也替許多頂級品牌生產相關作品，不僅如此，它還結合許多創意設計，把時間轉化成一座座藝術雕塑，在時間顯示之外，提供更多的樂趣與收藏價值。也因為擁有的頂尖座鐘技術，與其在市場上獨一無二的特性，2024年LVMH集團更出手收購了L’Epée 1839，足以見得它的重要性。

而近期最新的作品則是這一件「The Gekko」座鐘，把機械結構完美融入壁虎身形，將擒縱裝置放置在代表生命中樞的頭部，隨著齒輪延伸到身體軀幹、顯時的面盤則做在背部。

壁虎的頭部是擒縱裝飾。

擺動壁虎的尾巴，即可幫它進行上鏈，The Gekko座鐘擁有8日動力儲存。

最具巧思的部件在於尾巴，眾所周知壁虎的尾巴有「斷尾再生」的屬性，同時他也是積累能量之處，從各種意義上來說，都是關係到生命的關鍵部位，因此L’Epée 1839特別把尾巴作為上鏈裝置，輕擺尾部就能為機芯上鏈，玩家也能藉此與這枚座鐘有更親近的互動。

The Gekko座鐘可以透過專屬固定裝置，讓它懸掛在牆壁上當成壁鐘。

L’Epée 1839這次完美捕捉到壁虎的生態特性，把它融入到The Gekko座鐘當中，透過專屬固定裝置，除了能當成桌鐘，也能懸掛在牆壁上當成壁鐘，而且為了在不同角度上保持易讀性，特別設計可旋轉式圓形鏤空錶盤，讓時標方向能隨擺放方式自由調整，兼顧美感與實用性。

The Gekko 全球限量99 件，共推出全鍍金、黑銀、香檳金、湖水藍及藍紫色五種版本，壁虎身軀以不鏽鋼、銅合金及烤漆部件組成，而四肢與尾部緞面拉絲及拋光處理。至於裝載的L’Epée 1839 自製手上鏈機芯，動力儲存可達8日，

The Gekko座鐘，限量99只，定價NT$845,000。

L’Epée 1839

The Gekko

功能：時間指示

機芯：L’Epée 1839 自製手動上鏈機芯

尺寸：長290mm、寬180mm、高66mm／重量約1.4公斤

材質：不鏽鋼、銅合金

定價：NT$845,000

限量：99只

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