錶誌／NBA 總冠軍賽意外成了全世界最貴的「頂級錶展」！饒舌天王 Jay-Z、甜茶都戴什麼錶去看比賽？

2026年的NBA總冠軍賽近來正打得火燙，而向來就是話題製造機的紐約尼克隊（New York Knicks）時隔27年再次殺進總決賽，來自全球籃球迷的目光瞬間灌爆大蘋果，連帶也讓整座麥迪遜花園廣場一秒化身為全球名流、巨星與億萬富豪的終極名利場。

有趣的是，當一般球場的VIP網紅網美還在比誰坐得更靠近場邊、誰能跟球星擊掌時，尼克主場的第一排，卻正在悄悄上演一場高潮迭起的「手錶版」權力遊戲；從饒舌天王 Jay-Z、文藝男神甜茶（Timothée Chalamet）到傳奇導演Spike Lee，這群紐約頂級名流的戴錶品味意外掀起社群討論聲浪；《Business of Fashion》與《VOGUE》等時尚指標紛紛指出，尼克隊已成為紐約近年最強大的文化IP，當中，光是甜茶一人的媒體影響價值就高達5,290萬美元。

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接下來，就讓我們拉大光圈，定格這群籃球狂熱份子手腕上的夢幻逸品，倒底有什麼特別之處。

1. Jay-Z ｜ ROLEX Cosmograph Daytona "Le Mans"

如果要選出MSG的場邊錶王，答案毫無懸念，只能是Jay-Z。他最近被捕捉到佩戴的，正是勞力士近十年來最重量級的發表，ROLEX Daytona "Le Mans"，而且是白金款停產後的奢華Everose 18K玫瑰金版本。這只錶憑什麼稱王？因為它幾乎就是勞力士寫給賽車歷史的一封情書，2023年為了慶祝利曼24小時耐力賽100週年而生，副盤設計刻意向傳奇的古董「Paul Newman Daytona」致敬，陶瓷測速圈上的「100」字樣更特別塗上熱血的紅色，入手難度堪稱是地獄級。

2. Timothée Chalamet（甜茶）｜FRANCK MULLER Equation of Time

「甜茶」的品味一向妙不可言，在一票盲目追求勞力士與百達翡麗的富豪堆裡，他偏偏挑了一只FRANCK MULLER Equation of Time，這款充滿FRANCK MULLER 90 年代黃金時期美學的雙面萬年曆指針時計，堪稱硬核；除了集結萬年曆／計時功能、脈搏計／測速計／測距計外，更內建Equation of Time（真太陽時，可顯示實際太陽運動與平均時鐘時間的差值）這已經不只是一只手錶，而是一座戴在手腕上的精密天文儀器。

3. Tracy Morgan｜ROLEX Submariner "Hulk"

如果要把一只勞力士擬人化，那麼最像喜劇泰斗Tracy Morgan的，肯定是型號116610LV 的ROLEX Hulk（綠水鬼）莫屬，相較於後來的「星巴克」或古董綠圈，Hulk最瘋狂的地方就在於它的「全綠」配置；太陽放射紋的綠色錶盤，搭配綠色陶瓷圈，在鎂光燈下耀眼得令人難以忽視，2010年推出後迅速成為現象級爆款，2020年停產後身價更是水漲船高，二級市場長期維持著誇張的溢價。

4. Spike Lee｜OMEGA Seamaster Planet Ocean 600M

提到紐約尼克隊，怎麼能漏掉大導演Spike Lee？這位從1980年代就雷打不動坐在場邊第一排的超級死忠球迷，早已成為麥迪遜花園廣場的傳奇吉祥物；他手上的OMEGA Seamaster Planet Ocean 600M，最令人玩味的絕對是配色（亮橘與深藍），沒錯，剛好就是紐約尼克隊的官方隊色。

做為一款專業潛水錶，Planet Ocean 600M擁有600米極致防水、大師天文台認證同軸機芯，以及高達15,000高斯的強大抗磁能力。但大家都知道，Spike Lee戴它顯然不是為了去深海潛水，他純粹是在用一種很浪漫、很Spike Lee的方式向全世界宣告：「我愛Knicks，愛到連我的手錶都必須是尼克色。」

紐約尼克隊最厲害的地方，或許從來不只是他們在球場上投進了幾顆三分球，而是這支球隊、這座球場，總能把全紐約最會講故事、最迷人的人，全都拉進同一個畫面裡；而2026 的NBA總冠軍賽，應該說這群大蘋果名人的頂級錶展爭霸賽，可能才剛要開始呢！

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