錸恩帕斯科技捐贈南市府復康巴士 攜手市府照顧弱勢回饋地方

▲南市長黃偉哲、社會局長郭乃文肯定錸恩帕斯科技長期投入公益行動，此次並捐贈復康巴士，與市府公私協力照顧弱勢。（記者李嘉祥攝）

響應臺南市政府弱勢優先政策，錸恩帕斯科技公司捐贈一輛復康巴士回饋地方，社會局於永華市政中心舉行捐贈儀式，市長黃偉哲代表受贈並致贈感謝狀，肯定企業以行動支持市府照顧弱勢市民理念。

錸恩帕斯科技成立於2009年，深耕製程管路設計與工程管理服務，並投入半導體設備相關零組件領域，曾榮獲2025年國家磐石獎，並入圍經濟部節能標竿優良廠商；該企業長期投入公益行動，包含捐助永康、新化等8所國中小獎助學金、參與花蓮賑災、支持世界展望會及捐血活動，展現善盡社會責任、回饋地方的最佳典範。

黃偉哲市長表示，2025年臺南歷經楠西地震及多起風災水災，市府投入大量經費救災，也看見社會處處有愛心；南市目前共有155輛復康巴士，截至去年11月底已服務逾28萬人次，使用頻繁、耗損大，市府重視身心障礙者出行安全，感謝錸恩帕斯捐贈新車，協助年長者及行動不便市民就醫與生活所需，市府將持續結合民間力量，完善友善無障礙交通服務。

社會局長郭乃文指出，全市目前共有155輛小型及一輛中型復康巴士，每年提供逾30萬趟次服務，多數車輛來自民間捐贈，市府妥善運用汰換使用年限逾10年的老舊車輛，確保行車安全，也提醒復康巴士服務時間為每日上午6時至晚上11時，有需要民眾可打電話預約。