錼創攜手光循科技 推動AI與高效能運算光互連平台

（中央社記者潘智義台北13日電）錼創科技今天宣布與二維陣列式光耦合技術廠光循科技策略合作，共同開發可滿足人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求的下一代光互連平台。

錼創科技表示，以顯示應用為根基，持續將微型發光二極體（MicroLED）技術延伸至高速資料傳輸與算力基礎建設領域，擴大MicroLED技術的產業應用版圖，推進下一波視覺科技與運算架構的關鍵變革。

錼創科技說明，此次合作整合3大核心技術優勢，包括高效率MicroLED發光陣列、超高靈敏GeSi雪崩光電二極體（APD）陣列，以及二維陣列垂直耦合器（2D-AVC）；相較於傳統主動式電纜（AEC），此平台可實現更長傳輸距離、更低能耗及更高頻寬密度。

錼創科技指出，藉由3大技術優勢的整合，此次合作目標打造的光互連平台將為大規模AI運算、高密度資料中心和高效能運算系統帶來突破性的效率表現。

透過此次策略合作，錼創科技表示，與光循科技將共同打造新一代取代主動式電纜（AEC）的傳輸技術，並推進更大規模且可擴展的光學互連架構，將為AI加速器、HPC與高密度資料中心帶來全新的效能與效率；可大幅提升頻寬密度與功耗效率，也讓系統整合更加輕量化，為下一代算力基礎建設開啟新的發展方向。

錼創科技於2025年7月在中國設立子公司，以支援當地客戶需求，並提升區域供應鏈運作效率；2025年12月，錼創進一步宣布擬收購美國公司Lumiode Inc.全數股權，藉此強化在地研發與營運能量，深化美國市場布局。透過跨國經營策略，錼創科技持續推動MicroLED技術於全球市場與多元應用。（編輯：張良知）1150113