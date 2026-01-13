錼創-KY攜手世芯-KY生態系 打造新世代AI光互連平台

〔記者方韋傑／台北報導〕Micro LED整合方案供應商錼創-KY(6854)持續強化集團光通訊能量，鎖定可滿足人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)需求的下一代光互連平台，管理層今天表示，公司攜手世芯-KY(3661)生態系當中的二維陣列式光耦合技術供應商光循科技(Brillink)展開策略合作，目標打造能耗低於 1 pJ/bit，以及頻寬密度可擴展至Tbps/mm² 等級的平台，為大規模 AI 運算、高密度資料中心和高效能運算系統帶來突破性的效率表現。

錼創-KY指出，公司在與光循科技的合作案上，將提供高效率MicroLED 發光陣列，光循科技則會在半導體技術領航者世芯-KY(3661)與光程研創(Artilux)的資金及技術支持下，將超高靈敏鍺矽(GeSi)雪崩光電二極體(APD)陣列、超穎光學透鏡(meta-optics)、二維陣列垂直耦合器以及錼創科技MicroLED 發光陣列進行系統級整合。

錼創-KY指出，透過整合三大高效率 MicroLED 發光陣列、超高靈敏鍺矽雪崩光電二極體陣列，以及二維陣列垂直耦合器(2D-AVC)，相較於傳統主動式電纜(AEC)，新世代平台可實現更長傳輸距離、更低能耗及更高頻寬密度，可望打造新一代取代主動式電纜(AEC)的傳輸技術，並推進更大規模且可擴展的光學互連架構，將為AI加速器、HPC與高密度資料中心帶來全新的效能與效率。

錼創-KY看好新世代平台不僅大幅提升頻寬密度與功耗效率，也讓系統整合更加輕量化，為下一代算力基礎建設開啟嶄新的發展方向。管理層指出，公司未來目標持續將MicroLED 技術延伸至高速資料傳輸與算力基礎建設領域，擴大 MicroLED 技術的產業應用版圖，推進下一波視覺科技與運算架構的關鍵變革，目前正藉由跨國經營策略，逐步推動MicroLED技術於全球市場的實際落地與多元應用。

