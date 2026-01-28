鍇睿國際攜手新北電競總會捐1850件外套 全黑連帽防風既帥氣守護老少更溫暖

鍇睿國際數位捐贈一八五０件連帽外套予新北市府幫助弱勢兒少及長者防禦寒，社會局副局長許秀能（左）代表受贈。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

鍇睿國際數位股份有限公司及新北市電競產業總會廿八日下午捐贈市值逾一二九萬元一八五０件連帽外套予新北市，幫助弱勢兒少及長者在寒冷季節獲得溫暖；社會局副局長許秀能代表受贈感謝鍇睿及電競產業總會，這批全黑帥氣的外套，將轉贈給小衛星的兒少及五股老人公寓、仁愛之家的長者。

鍇睿國際數位公司執行長顏宥騫表示，由於電競賽區的關係，更換原外套LOGO，同時思及企業在追求創新與成長之餘也應善盡社會責任，因此將原有全部外套捐出做公益，將產業能量轉化為具體行動，讓科技與創意不只停留在舞台上，更能走進社會每一個需要被關懷的角落。

新北市電競產業總會理事長朱可芬表示，電競與 ACG 產業不僅是年輕世代的重要文化，也是連結社會關懷的重要平台，總會也協助市府推廣電競課程，這批外套設計非常具有現代感，有隱藏式深口袋，防風防雨又保暖，年輕人穿著有活力，長輩穿起來也更帥氣。

社會局副局長許秀能感謝鍇睿國際數位慷慨捐贈之餘，也表示去年電競產業總會協助社會局舉辦銀髮電競研習及比賽，讓長輩走出家門，跟上時尚，也藉由電競社會參與活化身心，延緩失智失能，這次全黑連帽帥氣的外套，相信小衛星的兒少會更喜歡。