鍇睿布局運動旅遊 專業整合平台上線

【記者柯安聰台北報導】鍇睿國際（7779）1日宣布，旗下全新運動旅遊整合服務品牌「瑞沃運動（Revo Sports）」正式上線，成為全台首家專注於「運動旅遊」領域的一站式服務整合平台。公司表示，瑞沃運動首波主打滑雪旅遊服務，未來將陸續擴展至登山、露營、高爾夫球、浮潛、慢跑…等各類戶外運動活動，並結合電競賽事、海外運動觀賽等新型態體驗行程，打造多元化的運動休閒生態圈。



隨著疫情解封與健康生活意識抬頭，全球運動旅遊市場快速擴張。根據調研機構Global Market統計，運動旅遊為近年成長最快速的旅遊型態之一；運動遊市場在2023年的規模達到5647億美元，預估在2024年至2032年間將以超過10%的年均複合成長率（CAGR）持續擴張。在此趨勢下，瑞沃運動的定位不僅是旅遊代訂平台，更是「運動＋體驗＋社群」的整合服務系統，讓使用者能透過單一入口完成裝備租借、教練課程、保險、住宿與交通安排，真正實現一站式的運動旅遊體驗。







圖：瑞沃運動於三創舉辦滑雪交流會



瑞沃運動首發的滑雪產品以日本為主軸，並與位於新潟縣越後湯澤的知名滑雪裝備租賃品牌「青達雪具」策略合作。青達雪具是深受台灣、香港及中國滑雪愛好者歡迎的雪具租賃店，距離越後湯澤車站僅步行5分鐘，提供單板、雙板、安全帽、雪衣褲、滑雪手套與孩童雪具等多項裝備租借，並可現場購買雪票及滑雪配件。該店員工多具中文溝通能力，能協助初學者輕鬆入門，同時提供從車站、飯店至滑雪場的免費接送服務，涵蓋GALA湯澤、岩原、石打丸山、神立及神樂等滑雪勝地。青達以合理價格、設備維護良好與親切服務著稱，是許多遊客前往日本滑雪的首選租賃夥伴。



瑞沃運動董事總經理吳書成表示，與傳統旅遊團行程相比，瑞沃運動所提供的方案更具深度與互動性，未來將陸續推出結合電競、海外職業賽事觀賽及運動交流等多元主題的旅遊產品，打造兼具體驗、學習與社交價值的全方位旅程。



吳書成說，目前市面上雖已有部分觀賽旅行社服務，但多屬零散經營、缺乏系統整合與品牌一致性，而瑞沃運動的誕生，正好填補市場空白，推動運動旅遊邁向規模化與專業化發展。隨著平台服務逐步上線，預期今年底即可開始挹注營收，明年將成為公司成長的重要動力，營收占比目標朝2至3成邁進。（自立電子報2025/12/1）