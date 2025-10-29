一鍋傳三代！Youtuber大推台灣人家庭必備 大同電鍋意外熱銷2600台！

財經中心／師瑞德報導

台灣民眾熟悉的大同電鍋，近期再度變成搶手貨！一支由擁有3.99萬訂閱的YouTuber「大时叔叔」於10月17日上架的影片《為什麼每個台灣家庭都選大同電鍋？》，在短短十天內突破57萬觀看人次，並帶動大同電鍋在中國市場熱銷超過2,600台，掀起一波「老電鍋」逆襲浪潮。

網紅熱議「一鍋傳三代」 懷舊家電成短影音新寵

這支影片從設計歷史、耐用結構講到文化象徵，標題雖主打「台灣家庭為何只選它」，但內容切中華人文化情感共鳴，引發大量留言與分享。

影片開頭就提出核心問題：「在這個追求智慧、迭代、萬物互聯的時代，為什麼台灣90%的家庭卻選擇一個只有『一個開關』的老式電鍋？」隨後娓娓道來大同電鍋源自東芝設計、如何成為台灣之光，以及它的超高耐用性與情感價值。

網友紛紛留言響應：「我家的大同電鍋已經用了60年，現在用的是第二代，也超過20年」、「電鍋是我阿嬤嫁妝帶來的，至今至少也50年以上」、「陪我在歐洲唸書十年，是阿嬤交代要帶的，她說國外冷食太多，要記得蒸點熱的吃」。有網友更感性地說：「一鍋傳三代，人走鍋還在」，還有人表示：「從沒想過一支講電鍋的影片可以做20分鐘，而且我居然看完了」。

十天熱銷2,600台 大同內部：沒下廣告，自然流量爆單

大同總經理沈柏延出席2025智慧能源週時，特別提到這支影片，他表示，這波熱銷完全沒有投放廣告，純粹來自影片發酵與社群自來水流量，自中國電商平台的下單數據顯示，自影片發布至今，不到兩週內已新增超過2,600台訂單，為今年單一商品在海外最強勁的一波銷售潮。

沈柏延指出：「我們一開始也沒注意到這支影片，直到客服收到大量詢問、倉庫出貨異常才發現。這種從網路自然擴散的力量，對一個超過 60 年歷史的老品牌來說，是很新鮮的體驗。」

「用不壞」與「夠簡單」成核心吸引力

影片內容點出，大同電鍋看似「陽春」，卻是其成功的關鍵。簡單構造代表不易故障，也因為操作直覺，不用擔心複雜設定，就能快速蒸煮加熱，對於生活忙碌或在外求學者尤其實用。

網友留言：「我家總共有三個大同電鍋，陪我一路從大學用到現在，會壞的只有開關，材料行50元就買得到，維修超簡單。」另一位網友也分享：「在日本、歐洲、東南亞讀書，背著大同電鍋出國幾乎是留學生的標配。」

YouTuber「大时叔叔」介紹大同電鍋的影片《為什麼每個台灣家庭都選它？》短短10天內突破57萬觀看，意外帶動大同電鍋在中國市場熱銷超過2600台。網友留言熱烈，「我家的從阿嬤嫁妝用到現在」、「一鍋傳三代」，掀起老電器背後的人情記憶與文化共鳴。圖為大同總經理沈柏延。（圖／記者師瑞德攝影）

YouTuber「大时叔叔」介紹大同電鍋的影片《為什麼每個台灣家庭都選它？》短短10天內突破57萬觀看，意外帶動大同電鍋在中國市場熱銷超過2600台。網友留言熱烈，「我家的從阿嬤嫁妝用到現在」、「一鍋傳三代」，掀起老電器背後的人情記憶與文化共鳴。（圖／翻攝自YT大时叔叔）

