一鍋到底方便上菜！義式蕃茄牛肉蔬菜湯

義式蕃茄牛肉蔬菜湯(一鍋到底真方便!)

這款湯品是我們家很受歡迎的菜色之一，加入大量蕃茄和蔬菜熬煮的湯，滿滿都是營養的精華，牛肉我加的不多，主要是用來提昇味道，喜歡吃肉的話，多加一點也可以的，撒了黑胡椒和義式香料之後，喝起來真的很有異國風情呀！

食材

主體 牛肉, 160g 牛蕃茄3個, 約1035g 洋蔥半個, 約245g 紅蘿蔔半條, 約205g 蘑菇, 200g 高麗菜, 150g 蕃茄醬, 3大匙 開水, 600C.C.

醃牛肉香料 粗粒黑胡椒, 1/4小匙 義式香料, 1/4小匙



料理步驟





步驟 1：備料，這次買到了很大顆的蕃茄，所以份量十足。





步驟 2：牛肉洗乾淨擦乾，切成小粗條，把黑胡椒和義式香料撒入拌勻醃20～30分鐘入味。





步驟 3：蕃茄、紅蘿蔔、洋蔥切塊，蘑菇切片，這些東西要切多大多小自己喜歡就好，切小一點比較容易煮軟入味。





步驟 4：我後來才想起冰箱還有一些高麗菜，所以又切了一些高麗菜。





步驟 5：我用鑄鐵鍋煮，打開小偏中的火候，直接冷鍋放入醃好的牛肉條下去煎，不用放油，牛肉在煎的過程中會慢慢出油，所以不會沾黏鍋子，牛肉煎了之後再煮會比較香。





步驟 6：牛肉煎到冒出香氣後，把紅蘿蔔和洋蔥塊倒入一起拌炒。





步驟 7：等洋蔥炒到變得有點透明時，倒入高麗菜繼續炒。





步驟 8：高麗菜炒軟後，把蕃茄和蘑菇倒入一起炒。





步驟 9：把所有材料炒到軟，等到蕃茄出很多水就差不多了可以停手了。





步驟 10：開水和蕃茄醬倒入全部攪勻。有些做法是會加入罐頭蕃茄糊，但是我不常用到這個材料，所以不會特地去買一罐來放著，通常直接用家裡現成的蕃茄醬，如果連蕃茄醬都不加的話也無妨，湯頭會稍微清淡點而已。





步驟 11：蓋上鍋蓋，以小火煮40分鐘。





步驟 12：煮好後加適量鹽巴調味就完成了，也可以再多撒一些黑胡椒跟義式香料進去，味道會更香！這時的湯很濃郁，如果覺得太濃的話，可以加入少量熱開水調整一下。





步驟 13：這款湯品很好做，濃厚的蕃茄味真的是太讚了，這些蔬菜煮的很軟爛很好入口，湯汁全都是精華，老人家跟小孩也可以吃的安心又營養哦！

小撇步

＊義式香料在超市或量販店皆可購得，很好找的。

＊如果不趕時間，煮好後關火不開蓋，悶一個小時之後，讓紅蘿蔔更加軟爛入味會更好吃。

