一鍋到底！經典下飯的三杯雞
謀殺白飯三杯雞【一鍋到底】
謀殺白飯的經典熱炒料理，雞肉無需汆燙，直接入鍋煎至焦香鎖住肉汁是美味關鍵，一鍋到底香噴噴上桌，轉眼便盤底朝天囉！是媽媽們一定要收藏的不敗手路菜喔！
食材
雞肉塊, 600g
老薑片, 30g
蒜仁, 10粒
青蔥（切段）, 2支
辣椒（切片）, 1根
九層塔, 1把
調味料
麻油, 3大匙
米酒, 5大匙
醬油膏, 5大匙
糖, 1大匙
料理步驟
步驟 1：食材大集合。
步驟 2：倒入麻油小火將薑片與蒜仁煎至焦香。
步驟 3：加入雞肉，中大火翻炒雞肉至表面焦香。
步驟 4：嗆入米酒，加入蔥段、辣椒拌炒。
步驟 5：加入醬油膏、砂糖拌炒均勻。
步驟 6：雞肉炒熟並收乾湯汁。
步驟 7：熄火加入九層塔翻炒均勻即可上桌。
若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！
完整食譜這邊看：一鍋到底！經典下飯的三杯雞
