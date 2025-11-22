鍋底全焦黑！女高中生遭罰「刷乾淨才能走」哭訴手破皮 網一面倒罵活該
火鍋店家最怕的就是鍋底被燒得焦黑，賠的恐怕比賺得還多。日前就有女高中生吃火鍋，卻留下了滿滿焦黑的鍋子，店家看到後怒控女學生故意放著乾燒，懲罰她們留下來刷鍋子，消息曝光引發熱烈討論，不少網友看到照片後力挺店家，認為女學生明顯是故意的。
事情發生在桃園龍潭，2名女高中生到知名連鎖火鍋店用餐，該店特色是一鍋兩吃，一邊煮火鍋一邊燒烤。透過照片可以看到，2名女學生用完餐後，無論是湯底的，還是燒烤的，都留下了濃濃的「臭灰搭」，整個湯都變成黑色，燒烤這邊還有一片又一片的焦黑物，氣得店家要求女學生留下來刷鍋子，沒刷乾淨不准走。
女學生控訴，因為身邊沒大人，怕惹怒店家，所以只好乖乖留下來刷鍋子，刷了20分鐘，鍋子乾淨了，但手也破皮了，現在相當刺痛，質疑店家欺負學生，明明自己是來消費的，清潔是店員工作，那她們乾脆直接來應徵刷碗就好了，「吃火鍋哪有不燒焦的，其他桌的燒焦也沒被懲罰」。
對此店家回應，若是正常用餐，湯底火鍋的部分根本不可能燒焦，而且是有客人來投訴2名女學生吃完後，故意放著鍋子乾燒，鍋子都燒到冒煙了，才會上前制止，且店內規定鍋子燒焦要賠償，也有放出公告，但見她們年紀輕輕，因此不要金錢，只要求把鍋子刷乾淨就好。不少網友看到照片後力挺店家：「沒水準的學生，家長教不會，就讓社會教」、「還嘻皮笑臉的，根本就故意的」、「完全不認為自己有錯耶」、「吃完鍋就關火很難嗎？」、「規則都寫明白了，自己玩火怪誰」、「還好意思投訴媒體啊」、「只有燒烤那邊燒焦就算了，連湯底都能燒焦還說不是故意的」、「愛玩玩出事了吧」、「讓你體會出社會工作有多辛苦」、「不跟你要賠償只要清潔，店家已經很佛了...」。
不過對此律師表示，女學生若行為屬實，店家最多僅能要求賠償清潔費，不能強制留人清潔。桃園市消保官也回應，若店家強迫消費者履行無義務之事，可能觸發強制罪，且告示需要足夠大、能讓客人清楚看到，若無充分揭露就是無效約定，消費者不受拘束。
