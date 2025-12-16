鍋燒意麵加沙茶多10元！ 南部人：不是標配嗎？

鍋燒意麵加沙茶，是南部人的日常標配，但現在就有民眾發現，有連鎖早餐店加沙茶要另外加10元，就有大學生覺得有點小貴，不過也有業者解釋可能是因為近期沙茶漲價，如果真的要加很多，才會斟酌收費。

南部地區的鍋燒意麵配沙茶醬是傳統標配，近期有連鎖早餐店開始對加沙茶額外收費，引發討論。（圖／TVBS）

鍋燒意麵是南部人喜愛的傳統美食，標準作法是用高湯加入蔬菜、蝦子、火鍋料和意麵，打入雞蛋，最後加入沙茶醬提味。一般早餐店都將沙茶醬視為鍋燒意麵的靈魂配料，自動附加。一位早餐店業者表示，鍋燒意麵就是要加沙茶，不想加沙茶的顧客需要特別說明。許多店家甚至在菜單上特別標示「不加沙茶」的選項供顧客選擇，顯示沙茶醬在傳統認知中確實是鍋燒意麵的標配。

然而，有消費者發現某連鎖早餐店將原味和沙茶口味分開販售，若要加沙茶需多付10元。該店員工解釋，他們有專門的「沙茶意麵」選項，若顧客要加倍沙茶，則需額外支付15元。這種收費方式讓部分消費者感到不解。

許多店家甚至在菜單上特別標示「不加沙茶」的選項供顧客選擇。（圖／TVBS）

對此收費模式，不同消費者有不同看法。一位大學生消費者認為10元的加價有點太多，因為學生預算有限，希望簡單用餐即可。另一位消費者則表示，如果加價後能獲得比原本更多的沙茶量，這個價格是可以接受的，但若只是一點點沙茶就要加價，就會覺得有些貴。

這種收費模式的改變反映了當前物價上漲的經濟現實。過去沙茶醬是鍋燒意麵的標準配料，不需額外收費，但隨著成本增加，部分店家選擇不再自行吸收這部分成本，而是讓顧客自行決定是否願意為了多一味沙茶支付額外費用。這種變化也反映了餐飲業因應經濟環境變化所做的調整。

