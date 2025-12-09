鍋爸、辛殿火鍋料出包 北市抽驗不合格率達1成

台北市衛生局日前抽驗火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等店家火鍋料共60件，其中6件有農藥殘留、含黃麴毒素等違規，包含鍋爸鴛鴦鍋西門店、辛殿麻辣鍋、雅香自助火鍋城均上榜，針對不符規定之產品，衛生局已令販售地點業者立即下架。（北市衛生局提供／徐佑昇台北傳真）

天氣轉涼，許多民眾開始至火鍋店大快朵頤。台北市衛生局日前執行火鍋料專案抽驗計畫，抽驗地點包括火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等，共計抽驗60件，其中6件有農藥殘留、含黃麴毒素等違規，不合格率10％，包含鍋爸鴛鴦鍋西門店、辛殿麻辣鍋、雅香自助火鍋城均上榜。衛生局強調，針對不符規定之產品，已令販售地點業者立即下架。

衛生局指出，稽查不符合項目包含鍋爸鴛鴦鍋西門店與辛殿麻辣鍋青江菜、鼎楓寶島香菜驗出農藥殘留，不符容許標準；富樂台式涮涮鍋的豆腐檢出防腐劑苯甲酸，不符食品添加物標準；井上小吃店與雅香自助火鍋城的花生粉檢出黃麴毒素，不符真菌毒素限量標準。

廣告 廣告

台北市衛生局日前抽驗火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等店家火鍋料共60件，其中6件有農藥殘留、含黃麴毒素等違規，包含鍋爸鴛鴦鍋西門店、辛殿麻辣鍋、雅香自助火鍋城均上榜，針對不符規定之產品，衛生局已令販售地點業者立即下架。（北市衛生局提供／徐佑昇台北傳真）

衛生局表示，本次共計抽驗60件產品，包括高風險蔬菜15件、火鍋料加工製品10件、豆製品15件、肉品5件、羊肉5件、水產品5件及花生粉（醬）5件；依品項擇定檢驗項目包括農藥殘留、動物用藥及動物性成分、重金屬（鉛、鎘）、食品添加物（防腐劑、殺菌劑、著色劑、漂白劑）及真菌毒素。

衛生局說明，本次檢驗結果3件蔬菜 (青江菜2件、香菜1件) 檢出農藥殘留；2件花生粉檢出黃麴毒素；1件豆腐類產品檢出防腐劑苯甲酸，共6件違規。

衛生局表示，針對品質不符規定之產品，已令販售地點業者立即下架，不得販售，經追查違規產品來源屬外縣市，已移請所轄衛生局依權責辦理；來源屬台北市業者，將依法處辦。

衛生局提醒，民眾宜優先選購當季蔬果，於食用或烹調前先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10至20分鐘，接著使用流動的水源沖洗2至3遍，烹煮時將鍋蓋打開等方式以減少及降低農藥殘留。

更多中時新聞網報導

李駿碩找炮友參演《眾生相》細活奪金馬

世足》日本又有硬仗 韓國遇東道主

李安不怕被取代憂人類思想AI化