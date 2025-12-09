鍋物控不怕宵夜吃不到！「24小時自煮火鍋」搶市場

有業者推出24小時自煮火鍋店，讓火鍋控DIY，一鍋約170元。（圖／東森新聞）





天冷鍋物控不怕消夜吃不到，業者推出24小時自煮火鍋店，讓火鍋控DIY，不過一鍋約170元，有消費者覺得不錯，也有人覺得不如直接吃臭臭鍋，還不用自己煮。這周天氣會轉先冷回溫、再降溫，而全台到了周末，可能會是大陸冷氣團，這種時候，不少人就想吃火鍋，但如果早餐或宵夜時段，沒有火鍋店怎麼辦？有業者推出24小時自煮火鍋店，讓火鍋控DIY，同時也解決缺工問題。不過一鍋大約170元的價位，有消費者覺得不錯，也有人覺得不如直接吃臭臭鍋，還不用自己煮。

蔬菜鍋豬肉鍋，或是酸菜白肉鍋，還有各種配料，選好點餐取出食材，裝好高湯倒入鍋中，把蔬菜通通丟進來，170元豬肉鍋配料，有豆皮、魚板、蛋餃等，最後再把豬肉片送進鍋，另外白飯、醬料也是自助式，有民眾上午來嚐鮮。

用餐民眾：「10點出門的時候，想說吃鍋應該一般的火鍋店也還沒開，所以我覺得（24小時自煮式）比較彈性，我自己本身是比較喜歡吃鍋，所以晚上如果過12點之後，還有開的火鍋店，可能選擇就比較少一點。」

看準24小時商機，業者將火鍋店轉型成自助式，但也有民眾認為，店內最便宜蔬菜鍋130元，有肉片則是170，想吃配料會更貴，差不多的價位可以吃臭臭鍋，有人員幫你準備好，不用自己煮，但也有人覺得，吃鍋不受限更方便。

用餐民眾：「我喜歡吃的（配料）我可以加，我不喜歡吃的，我可以就把它挑掉，如果自己在家煮的話，你要買的食材，你不可能買少少的量，那我覺得一個人兩個人，這邊吃是比較方便。」

24小時自煮火鍋業者楊先生：「（日銷量）大概是120鍋上下，生意有一直在成長，尤其是夜間的時候，在賭賭看晚上生意怎麼樣，所以說真的也不敢請人來做，因為夜間（人力成本）真的也比較貴。」

業者指出店內部分時段，還是有店員協助，但透過自動販賣機台，可以節省2－3名人力成本，也解決缺工問題，而隨著天氣變冷，也用24小時營業方式，搶攻鍋物市場。

