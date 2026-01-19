一鍋用三代？傳統電鍋定價惹議 網曝3大關鍵

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

傳統電鍋是台灣家庭必備的家電之一，甚至租屋、留學都人手一鍋。然而，近日有網友在社群平台發文表示，在賣場發現傳統電鍋的售價竟比新款電子鍋高出許多，讓他感到困惑不解，忍不住發問「傳統電鍋為何比電子電鍋還貴？」。

原PO於昨（18）日在Threads上發文並貼出照片指出，傳統電鍋標價3190元，而電子鍋僅需2088元，兩者價差1102元。貼文發出後，不少網友留言分析，直言傳統電鍋非常耐用「一鍋用三代 人走鍋還在」、「30幾年了，除了插頭接觸不良，沒有任何故障紀錄」、「婆婆的爸爸買了一個大同電鍋，如今我婆婆已經當阿嬤了，經歷了四代人、超過60歲的大同電鍋仍然服役中」、「這輩子只能賺這次了」。

留言處也有專業網友分享，一般便宜的電子鍋大多是底盤直接加熱，只有煮飯一功能；大同電鍋則是「隔水加熱」，一鍋多用的定位更接近多功能料理鍋。且早期電鍋較便宜是因為外鍋多為鋁製，但現代消費者更重視食安，主流型號的內鍋、外鍋、甚至鍋蓋都改用「醫療級不鏽鋼」，原料成本與加工難度都遠高於一般電子鍋，價格才會跟著升級。



