一鍋用三代？傳統電鍋比電子鍋貴千元 材質與耐用度成關鍵

近日有網友發現，同品牌、同容量的電鍋，傳統款標價反而比技術更新的微電腦電子鍋還要貴。（示意圖/本刊資料照）

雖然電子鍋功能多元，但傳統電鍋仍是不少台灣家庭廚房的必備家電；不過近日有網友發現，同品牌、10人份容量的電鍋，傳統款標價3190元，反而比技術更新的微電腦電子鍋2088元還要貴，價差超過千元，讓他直呼「不懂就問，傳統電鍋為何比較貴？」

老用戶力挺 耐用、萬用成最大優勢

貼文曝光後，引發大量討論，不少網友直指因為傳統電鍋比較耐用，「一鍋用三代，人走鍋還在」，還有人分享家中電鍋使用超過40、50年，僅指示燈故障，煮飯、燉滷、煮湯依舊正常運作。也有人笑稱，大同電鍋「這輩子大概只能賺這一次」，因為太耐用，消費者幾乎不需要回購。

食安考量 「內外鍋全不鏽鋼」

也有內行人分析，指出目前市售的傳統電鍋多為「內外鍋全不鏽鋼」設計，製作成本本就高於以塑膠結構或鋁製內鍋為主的電子鍋，因此價格自然反映在售價上，「鋁的就會很便宜啦！如果你不擔心增加阿茲海默症風險的話，目前也只有統計關聯性，尚未證明因果關係」

廣告 廣告

更多鏡週刊報導

高鐵冷知識！打開「這設定」免開App直接刷出站

梁育誌3度判死又翻盤 馬國女大生遭性侵殺害案更二審將宣判

日本國中生「強勒小學生」推入海 議員轟：不是霸凌是殺人未遂！