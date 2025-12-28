「一鍋端！」民宿煮火鍋遇強震 民眾先關瓦斯

強震襲來瞬間，男子眼明手快將瓦斯爐上的火鍋連忙端走。（圖／Threads@nayab.92020授權提供）





27日深夜，宜蘭外海發生規模7強震，位在震央附近的宜蘭民眾首當其衝，不只有釣蝦場裡的池水，被震得掀起陣陣「驚滔駭浪」，還有正在居酒屋吃宵夜的顧客，都忍不住放聲尖叫逃出店外。不過也有正在煮火鍋的民眾臨危不亂，趕緊先把火鍋的火關掉。

強震襲來瞬間，餐桌前女孩嚇的花容失色，不過後方男子則是眼明手快，將瓦斯爐上的火鍋連忙端走。民眾：「ㄟ地震，先關先關。」

來到宜蘭玩本來只想放鬆，卻遇上驚險一瞬間，就擔心竄出火勢，男子在第一時間想的不是逃跑，記得要馬上關閉爐火，就讓網友大讚這樣的防災意識超優秀。

不過位在釣蝦場內的釣客，碰上地震已經心慌慌，卻沒想到又來個慘上加慘。釣蝦場內釣客：「ㄟ掉下去了，你的網子。」

釣客慌忙逃命，卻沒發現釣蝦網直接被震的掉進池裡，自己辛苦一整晚的戰果全泡湯。釣蝦場內釣客：「超級大，整個池子的水都濺出來，啊，還在晃。」

另一個釣蝦場內更誇張，池水就像大海嘯不斷翻湧，甚至已經溢出池外，27晚間規模7地震，震央就位在宜蘭外海，宜蘭民眾超有感。店內顧客：「跑跑跑，快點快點，啊。」

居酒屋內正在用餐的客人，都被這強震搖到腳都軟了，一刻都不敢久留，一邊尖叫一邊拔腿狂奔跑出店外。宜蘭民眾：「喔X。」

嚇得大聲呼喊，牆壁架上好幾隻公仔直接被震掉散落一地，上方吊燈和拉門都瘋狂左搖右晃，還有宜蘭知名的南方澳進安宮，鏡頭君也猛的上下擺動，只見地牛翻身過後，超市裡頭貨架上的醬料和飲料通通砸落地面，液體流了滿地，玻璃碎片四濺，現場一片狼藉。

突如其來的強震，全台都有感，就算早已對地震司空見慣，但震央附近居民首當其衝，還是不免陷入恐慌。