鍋裡疑見貓咪肉球！中國燒烤店直播遭檢舉 店家澄清強調沒違法：是狗的

中國湖南一家燒烤店疑似烹煮貓爪遭檢舉，店家回應澄清是狗的。（示意圖，ChatGPT生成）

中國湖南長沙一家燒烤店日前直播料理過程，然而眾人卻發現鍋子裡烹煮的動物爪子上，疑似出現貓咪腳上的「肉球」，直呼超不舒服，並向直播平台提報檢舉。然而當事店家則澄清表示，他們煮的不是貓爪，而是狗爪，強調他們沒有做違法的事。

鍋子裡那是貓？ 網友彈幕直呼不舒服

中國媒體《現代快報》報導，長沙一家燒烤店本月初直播拍攝烹煮食物的畫面，鍋中可以看到許多已經被煮到透白的動物爪子，有些觀眾驚訝發現，那些獸爪上疑似看到貓的趾骨和肉墊，許多網友紛紛發彈幕留言表示不舒服，隨後也向直播平台檢舉該店。

廣告 廣告

湖南長沙一家燒烤店疑似烹煮貓爪，店家澄清「是狗爪」。（翻攝自現代快報）

店家澄清是狗的 強調沒搞違法東西

當事店家的張姓業者受訪回應撇清，表示他們煮的不是貓爪，而事狗爪，「有客人要，我們就有」，但沒有說明狗肉的來源為何，僅稱現在食材管理很嚴格，他們也沒有管道可以去搞違法的東西。

中國可以吃狗肉嗎？ 當局這樣說

事實上，中國除了部分地區以外，並無法律明文規定不能食用狗肉。報導指出，長沙縣市場監管局的工作人員說明，要有食品經營許可證才能販售狗肉，狗肉也必須從合法管道購入。該燒烤品牌其他分店的經營者說，他們賣的狗肉是從狗肉市場進貨的，但不清楚是否經過檢疫等程序。

更多鏡週刊報導

高空性騷案！噁男脫褲掏X逼隔壁女子摸 遭隔衣抓胸她嚇壞求救空服員

中國持續抵制！延長退改赴日機票到明年3月 日本網友叫好：提前的耶誕禮物

生意不好竟動歪腦筋！ 中國滷味店老闆認了「偷加料」：我放了罌粟