鍋貼也有「色階卡」？ 網喊：超愛「勉強接受」最酥脆

您也愛吃鍋貼嗎，那您通常喜歡什麼樣的焦度呢？不曉得您有沒有注意過，知名鍋貼店中，牆上常貼著一張鍋貼色階卡，從白色到焦黑，表示沒熟、標準或是過焦，也給店員做為出餐依據；有人說，勉強可接受的熟度最好吃，也有人喜歡標準熟度，認為比較健康。雖然鍋貼無法客製化焦度，但也已經在網路上掀起話題。

熱騰騰鍋貼起鍋，是貼近你的心，還是貼近你的胃，我們吃鍋貼，都愛皮薄餡多又多汁，那表皮呢你愛它什麼模樣，不是你要曬得多黑，而是鍋貼要有多黑，這間知名鍋貼店，牆上這張「鍋貼色階卡」，由白到黑的膚色通通有，你看過嗎。

民眾說：「後面那太黑了吧，確實是有致癌的疑慮。」有的黑成炭，已經讓人不敢下肚，仔細看這張色階卡，從左到右瞧一瞧，呈現白色的，就是沒熟禁止販售，帶點焦黃不會過黑，最perfect是標準熟度，超過一點點呢勉強勉強，最右邊是黑到直逼木炭等級，萬萬不可對外販售，而有了色階卡，也方便員工對照能否出餐。

民眾VS.記者說：「有那種像左邊那個好像沒什麼熟的感覺，(有吃過這種的)，對，他們煎出來的，金黃色的，焦焦的那種，(喜歡哪一種，介於哪一種)，就標準的。」確實講求健康，熟度嘟嘟好就好，不過網路上一片倒，大票老饕都說唯一支持勉強可接受，但也有人獨愛過焦的，各種熟度各有擁護，雖然不能客製焦度，但這「四色鍋貼卡」，也已經在網路掀起熱度。

