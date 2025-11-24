「鍋貼有色階卡」驚呆網友！留言喊：想客製焦度

網友分享一張鍋貼色階圖，顯示鍋貼顏色從淺至深各有不同意義。（圖／東森新聞）





剛起鍋的鍋貼金黃酥脆，會讓人一口接著一口，不過鍋貼的熟度顏色能反映出美味程度，近期就有網友分享一張鍋貼色階圖，顯示鍋貼顏色從淺至深各有不同意義，在網路上引起網友熱議。

煎台上蓋子一掀開，香氣立刻撲鼻而來，皮薄餡多的鍋貼是不少饕客的最愛，但觀眾朋友你知道嗎，這鍋貼最靈魂的口感就是要金黃酥脆，烹調的時間和火侯都得精準拿捏。

實際走訪國內連鎖鍋貼店驚見，店家的冰箱上就貼有這麼一張鍋貼色階表，明確告訴店員們怎麼煎才是合格可販售的鍋貼。

細看色階卡上，各種不同熟度鍋貼一字排開來，依序是前四種粉白色，表皮一看就知道是不熟，被標上嚴禁出售，再來中間幾個呈現均勻金黃分布屬於，可以販售的標準熟度，往旁邊看出現些許焦痕，免強還能接受不過，最後幾個幾乎整片焦黑，當然是NG不可出售。

記者vs.鍋貼店員工：「你們會比對鍋貼色階卡，（有標準）。」

鍋貼色階卡曝光後引發網友討論哪種焦度的鍋貼最好吃，也有人朝聖笑虧，那未來吃鍋貼能否要求焦度客製化，而其實色階卡背後用意是給員工烹調參考，也替店家品管做把關。

