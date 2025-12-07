鍘陸配 兩岸和平安在？
賴清德總統老是說要準備戰爭，積累實力與建構「民主防禦機制」，才能預防戰爭，確保兩岸和平。在他的政治正確「指示」下，行政部門卻不以維持兩岸和平做考量，不斷地在兩岸關係上挑撥情緒，形成台海西岸無戰事，東岸卻不斷地挑事。
從國民黨主席鄭麗文就任以後，大陸見到和平的曙光，11月以後就很少在台海進行軍機騷擾。然而，在1.25兆國防特別預算被藍白聯手於立院攔下以後，賴政府就不斷地在台灣內部挑事，企圖挑起台海有事的衝突。
首先是12月4日大陸把10名涉詐台籍人士通過小三通遣返回金門，而另有3人遭金門端拒絕，理由是「身分仍在查證中」，3人最後根本無法購票上船。但是當晚大陸卻以空運方式，讓3名詐騙犯自行搭機飛返松山機場。以後兩岸還是要透過協商才能執行共同打擊犯罪協議，問題是兩岸沒有對話管道又將如何協商。
其次是，內政部說中國APP小紅書在短短2年內，涉入高達1706件詐騙案件，造成國人財損近2.5億元，卻無法依法調取必要資料，形成實質法律真空。對此，內政部與刑事局宣布自即日起，將依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間1年。
在台已經有300萬用戶的小紅書，突然被禁足1年，這種「鎖紅」行為，理由竟是小紅書涉入詐騙案件，現在找這個理由禁用，會不會時機太過敏感了。
第三是，一名任職於華碩的陸配員工錢麗，先前被週刊爆料，稱其指控公司執行長許先越支持台獨勢力媒體，也檢舉公司同仁，揚言統一後將對方抓捕。內政部移民署經與陸委會會商後，決定廢止錢麗的依親居留許可，如此一來錢麗便無法在台工作，在華碩的職務隨之泡湯。
這種依照媒體爆料辦事的態度，動輒開鍘手無寸鐵的陸配，跟先前驅逐主張武統陸配，以及拔掉沒有去除大陸國籍陸配的村長職務一樣，都是刻意在小問題上挑事，讓兩岸積怨。
以上3件事看似小事，但積小事就可能成大事，當大陸把矛頭指向日本高市首相，這種故意撩撥大陸心緒的操作，兩岸如何有和平可言，台海又如何無戰事。
更可議的是，賴清德總統在接受紐約時報專訪時提到，台灣今年經濟成長率預估可達7.37％，中國則為4％多，呼籲習近平不該考慮擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。賴並強調說，台灣很樂意幫助中國，解決其經濟問題。這種說法不是無知，就是不了解中國經濟狀況，大陸經濟體量大，經濟成長雖然只有4％多，但是所能承載的經濟變動要比台灣淺碟型經濟容易得多，所以大陸看似景氣不佳，但也不至於需要台灣的幫助。
其實，台灣經濟面臨更大的問題應該是美國對台需索無度，除了要台積電供應鏈整個搬去美國之外，還要台灣投資3千億美元，但大陸過去以來只有惠台措施，從不要求台灣救助，兩者對台態度簡直是天差地別。
所以，賴清德應該認清現實，表面上美國護台，其實何嘗又不是把台灣當成殖民地索求無度，倒是中國想要跟台灣和平共處，但是賴政府卻老是沒事挑事。因此，與其把1.25兆國防特別預算去買一些無用的武器，用來預防戰爭，還不如用來解決民生問題，建構兩岸和平的橋梁，也許更有助於建造兩岸永久和平。（作者為台灣國際戰略學會理事長）
