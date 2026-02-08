鍛鍊肌力再一招 練習弓箭步行走

午安~很多人都知道什麼是弓箭步，那有聽過弓箭步行走嗎~專家說，弓箭步行走，是中年後最重要的運動方式。

弓箭步行走，動作看起來簡單，但其實挑戰性不小，尤其是要一邊往前走，還要一邊做弓箭步。所以專家說，不要小看弓箭步行走，它是一種全方位而且能夠增進健康的運動。

因為弓箭步行走要快速動用身體大部分，下半身所有肌肉都要發力，還會用核心力量來保持姿勢，而且弓箭步行走完全不需要健身技能，也不用請健身教練，甚至不需要健身房，在家就能自己運動。

那麼如何做弓箭步行走~簡單講，就是一遍又一遍像弓箭向前跨步移動，而且每跨一步，都必須重新保持平衡並重新調整自己。

首先，看看雙腳是不是在臀部正下方，接著在向前跨步時，想像你的雙腳保持在兩條分開的鐵軌上。這樣比較容易保持平衡，也不容易摔倒。

接著自己選擇要跨大步還是跨小步，這會決定用到哪些肌肉。跨得越遠，就越像是針對臀部的運動，步伐較短則就越能鍛鍊大腿肌群。

要提醒的是，控制後膝，不要讓膝蓋撞到地面。如果後膝盡量靠近地面，也就能在更大的活動範圍內運動。

再來就是感覺腳的大拇趾和小趾推向地面，力量放在腳指頭，就能避免膝蓋向內彎曲。

練習一步一步跨著前進，也可以訓練節奏，可以試試看，保持一秒到兩秒，再花一秒到兩秒讓後膝下降，再從地面爆發起身。

這邊特別提供初學者練習，就是倒退弓箭步，雙手叉腰，挺直腰板，雙腳分開與臀部同寬，往後跨步，把膝蓋放到地面後，再起身。

