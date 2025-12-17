一鍵修復模糊影片、舊照的 AI 好幫手! VideoProc Converter AI 新版全解析 × 年末優惠，一篇全看懂

隨著科技的進步，手機改變了一切，手機拍照功能越來越強大，拍出來的照片也是都超棒的，但是像小米手上還有很多以前的手機或是一般數位相機拍出來的照片，或是影片，清晰度不足、或是低光雜訊、失焦、解晰度低等，和現在所拍的照片，感覺就是差很大呀，真希望這些照片能夠像現在手機拍出來的一樣，是高解晰度的照片！！

嘿嘿，那就來試試VideoProc Converter AI 透過人工智慧技術能輕鬆提升畫質，讓珍貴回憶重現高畫質美感。全新的版本支援第三代 AI 模型（畫質更佳）、可處理多語言影片，全新設計的影片壓縮模組，並支援50系列的顯卡帶來更棒的硬體加速效能等大量更新。

趕快來試試免費下載 VideoProc Converter AI，能夠幫您輕鬆的解決各式畫質音質問題，而且不需要綁定信用卡或是註冊賬號，就可以免費體驗使用。

VideoProc Converter AI 免費下載 👉 下載連結在文末

VideoProc Converter AI 支援 Windows 作業系統，提供 32 位元與 64 位元兩種版本下載，使用 Mac 電腦的朋友，一樣也有 MAC 版本，下載好之後，執行它，跟著下一步下一步即可完成安裝。

因為目前正逢 2025 年末大優惠，VideoProc Converter AI 終身授權👉原價US$89.95 👉 首批用戶享 4 折特價只要 US$39.95 就能入手，而且是終生授權版本，可以一直升一直升級！而且還加送4套好用的軟體，有興趣的朋友，一定要把握機會呀！！

VideoProc Converter AI 是一站式 AI 多媒體增強與轉檔軟體，可以針對 視訊/音訊/影像/DVD 進行 AI 增強、提升、修復、上色、平滑、轉換、壓縮、編輯、下載和去噪，同時使用 3 級硬體加速技術來解決視覺聽覺品質、格式和檔案大小的問題，非常的強大！

AI 超解析度：模糊影片高清化

首先就來看看 AI 影片修復功能，能夠讓您的老舊影片 480p/720p，提升為 2K/4K 的超高清影片，同時增強細節、去除雜訊、顆粒感、塊狀偽影以及補上細節。這功能非常適合處理老舊影片、重度壓縮檔、裁切片段、經典綜藝、以及網路來的影片。

首先點選「超解析度」，接著就是要把處理的影片拉進VideoProc Converter AI。

神奇的事發生啦😍😍😍 不得不說 VideoProc Converter AI ，全新的第三代特製 AI 模型(Gentail V3, RealSmooth V3) 真的很厲害呀！光看左右原始與產生後的影片預覽畫面就有很明顯的差異啦，基本上除了調整一下模組設定的地方，想要產生影片的倍數或是解析度，不需要做任何麻煩的設定，直接按右下角的「RUN」就開始轉檔。

接著 VideoProc Converter AI 就開始轉檔啦，轉檔時間會依照檔案長度大小，以及想要轉成的影片解析，還有電腦的效能，而時間有所不同！

再來就是來見證奇蹟啦，小米原本的照片，只能放出來的大小就只有照片左上角那樣小的影片，透過 VideoProc Converter AI 轉檔之後，可以全螢幕觀看也一樣是超清晰的啦！！真的太厲害了！

AI 插入影格：畫面變流暢

VideoProc Converter AI 也提供了 AI 插入影格這個好用的功能，讓您可以將25/30FPS 這種低影格率影片、或是運動模糊等影片，提升到 60/120/240 FPS，也可以讓畫面有拖影卡頓的影片修復成流暢的影片。對於影片剪輯，如果想要將一些精彩片段做成慢動作，高影格率是不可或缺的，而插入影格也支援輸出流暢的慢動作影片。

AI 影片穩定：一鍵修復畫面抖動

AI 影片穩定功能讓您可以把抖動的影片修復變穩定，適合運動相機影片、空拍機影片、手持拍攝、戶外運動紀錄等影片。它提供四種穩定化模式可供選擇：穩定優先、速度優先、平衡模式與裁剪模式，方便你依據需求調整。

看完整的介紹一鍵修復模糊影片、舊照的 AI 好幫手 👉 請點我請用力點我！

VideoProc Converter AI 免費下載 👉 請點我請用力點我

